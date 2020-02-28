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На дворе конец февраля 2020 года. С тех пор, как начали продаваться видеокарты Radeon RX 580 и GeForce GTX 1060 прошло несколько лет. Видеокарта от Nvidia старше почти на год, а значит ей через несколько месяцев стукнет 4 года. RX 580 моложе и будет справлять трёхлетие в апреле. Сейчас в среднем сегменте баллом правят другие видеокарты. Между тем, ещё год назад именно наши подопечные вели ожесточённую борьбу за кошелёк и симпатии покупателей.

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Наши читатели любят рассказывать друг другу о неком потенциале, который обязательно раскроется у купленной какое-то время назад видеокарты. При этом, особый акцент делается на продукции AMD. Эксперты Techspot решили выяснить, раскрылся ли потенциал красных, а также выяснить, на что способны обе карточки в 2020 году.

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Стоит учитывать, что ещё год назад GeForce GTX 1060 стоила на 30-50 долларов дороже своей конкурентки. Если углубляться в события двухлетней давности, то разрыв в стоимости был ещё больше, что делало Radeon RX 580 более интересным выбором. Между тем, эксперты уточняют, что ещё два года назад зелёная карточка побеждала красную с отрывом 5-7%.

Что же, сказать, что потенциал действительно раскрылся на полную, нельзя. Но и утверждать обратное, будет неверно. За два года лишние 2 Гб оперативной памяти сделали своё дело. Radeon RX 580 быстрее GeForce GTX 1060 на 5% в разрешении 1080р и на 8% в 2К. Если учитывать, что вы купили красную карточку дешевле на 50 долларов, то можно смело заявлять о правильном вложении. Что до обладателей GeForce GTX 1060, то они также не прогадали, поскольку получили долгоиграющую модель, способную и после 3-4 лет отлично справляться с современными играми. Больше информации здесь.