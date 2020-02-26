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Фанаты Intel заждались выхода производительных 10-нм процессоров. Если уж на то пошло, то сейчас синие должны были бы уже выпускать потребительские 32-ядерные чипы на 7-нм техпроцессе. Что-то пошло не так. Возможно, когда-нибудь нам пояснят причины, по которым Intel до сих пор не может освоить 10-нм техпроцесс. Пока же остаётся только гадать. Между тем, в сети появилось интересное сообщение, которое проливает свет на будущее чипов компании Intel.

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Начнём с хороших новостей, в конце концов хорошая новость только одна. Процессоры Tiger Lake-H уже начали поступать разработчикам. Это означает, что они уже вышли из стадии проектирования и могут появиться в тех или иных решениях к концу 2020 года. Новые процессоры будут основаны на 10-нм техпроцессе архитектуры Willow Cove. Кроме того, они получат интегрированную графику Gen 12 Xe с 96EU. Предположительно, производительность этой платформы будет на уровне бюджетных дискретных графических процессоров от других производителей.

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На этом с хорошими новостями покончено. Есть мнение, что с настольной линейкой Rocket Lake-S всё очень плохо. Скорее всего это будут 14-нм процессоры, которые снова принесут 5% прироста, которые так любят и ценят фанаты компании Intel. Выход подобных чипов запланирован на 2021 год, но, когда это случится, не знает никто.

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В итоге вся надежда на поколение процессоров под названием Alder Lake. Именно над ним сейчас работает великий и могучий Джим Келлер. Вполне возможно, что вплоть до 2022-2023 годов Intel так и продолжит выпускать процессоры по самому лучшему 14-нм техпроцессу. А между тем, в середине 2021 года AMD планируют наладить выпуск процессоров Ryzen 5000-й серии согласно нормам 5-нм техпроцесса.