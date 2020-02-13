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На прошлой неделе великий и могучий Джим Келлер рассказывал о том, когда же наконец Intel сможет выпустить архитектуру, которая вернёт компании главенство на процессорном рынке. Если сократить его речь до одного предложения, то этот счастливый момент произойдёт ещё не скоро. Когда это случится, мы не знаем, но похоже на то, что в сети появились первые упоминания о новой архитектуре.

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14-нм процессоры Intel используют интерфейс LGA1200. 11-е поколение чипов Intel Core получит наименование Rocket Lake-S и скорее всего тот же заезженный 14-нм техпроцесс. Ожидается, что новые процессоры поступят в продажу в конце 2020 года, либо в начале 2021 года. До сегодняшнего дня процессоры 12-го поколения были под грифом «Секретно». Теперь мы получили сведения о том, что называться 10-нм чипы будут Intel Alder Lake-S. Именно они первыми получат 10-нм техпроцесс. Кроме того, им прочат освоение технологии PCIe 4.0, и перспективной памяти DDR5.

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Известно, что новый процессор получит интерфейс LGA1700, что даёт ему возможность совмещать сразу два кристалла для предоставления пользователям большего количества ядер, чем могут предложить современные чипы синих. Это позволит конкурировать с 16-ядерными AMD Ryzen. Самое главное, чтобы не было поздно. Ведь выпуск таких процессоров не ожидается ранее 2022 года. К этому времени AMD уже выпустит 2-е поколение процессоров на 5-нм техпроцессе. Единственная надежда, что за короткий срок Intel успеет разработать что-то революционное, иначе фанатам компании придётся пересаживаться на красные процессоры.