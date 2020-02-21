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С каждым годом происходит увеличение производительности процессоров. К сожалению, темпы не такие высокие, как нам бы хотелось, однако говорить о полном застое нельзя. Семимильными шагами к покорению рынка полупроводников движется AMD, которая за 2019 год совершила настоящий прорыв, обойдя Intel практически по всем направлениям. Не стоит на месте и синий гигант, который готовится выпустить свои настольные процессоры 10-го поколения.

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Из утечек нам известно, что некоторое настольные процессоры будут до 30% быстрее чипов, соответствующих им в модельном индексе. Так, Core i7-10700F, судя по всему, будет гораздо производительнее Core i7-9700k. Хотелось бы, чтобы такая тенденция распространилась и на другие чипы. Как оказалось, не все процессоры Intel 10-го поколения будут также быстры.

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Недавно был протестирован флагманский 8-ядерный процессор Core i9-10980HK. Так вот, его показатели лишь слегка выше, чем у текущего Core i9-9980HK. Немного лучше себя показал 6-яденрный Core i7-10750H. Его разница с Core i7-9750H более заметна.

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Эксперты указывают, что многие производители ноутбуков идут на компромисс, снижая тактовые частоты в угоду уменьшенного тепловыделения и увеличения автономности. Так вот, в таких моделях новые чипы окажутся медленнее, чем те, что можно купить сейчас. Ещё более печальной ситуация будет после выхода мобильных процессоров AMD Ryzen 4000, которые уже демонстрируют высокие показатели во всех тестах.