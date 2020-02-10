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Буквально вчера мы приводили результаты тестирования одного из самых младших процессоров линейки AMD Ryzen 4000-ой серии. Как выяснилось, 6-ядерный чип Ryzen 4500U оказался не только быстрее Core i5-8250U на 50%, но и обошёл настольный Core i5-9600K, который обладает уровнем TDP 95 Вт. Сегодня у нас есть ещё более интересные данные.

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В тесте участвовал 8-ядерный 16-поточный чип Ryzen 7 4800HS, имеющий TDP 35 и 45 Вт в зависимости от того, какой вариант выберет производитель ноутбука. Тактовая частота новинки составляет 2.9 ГГц в штатном режиме и 4.2 ГГц в турбобусте.

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В источнике приводятся результаты тестирования Ryzen 7 4800HS в 3DMark Time Spy. Как видите, он набирает 8 350 баллов, что больше, чем способен предложить настольный игровой 8-ядерный камень Intel Core i7-9700K, результат которого остановился на отметке 8 200 баллов. Эксперты полагают, что красным удалось проделать невероятную работу. Но, что ещё важнее, некоторые источники упоминают флагманский Ryzen 9 4900U, о котором известно лишь то, что он может получить повышенные тактовые частоты, либо 12 или 16 ядер.

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В настоящее время ответить на такую мощь компании Intel просто нечем. Будем запасаться терпением и ждать, пока Джим Келлер создаст для синих новую продвинутую архитектуру, что к сожалению, случится не ранее 2022 года.