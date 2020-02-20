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Сегодня в сети появились технические характеристики процессоров Intel Core 10-го поколения. Несмотря на заявленное низкое штатное потребление, мы знаем, что они будут горячими и потребуют улучшенных систем отвода тепла. В дополнение к этому вчера стали известны результаты производительности 8-ядерного 16-поточного процессора Intel Core i7-10700F. Как оказалось, его показатели выше, чем у Ryzen 7 3700X и приближаются к Core i9-9900k. Сегодня эксперты сайта hardwaretimes провели собственное тестирование, доказав, что новые чипы продемонстрируют немалый прирост производительности между поколениями.

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Как мы могли вчера убедиться, в тесте Cinebench R20, процессор Core i7-10700F получил 492 балла в однопотоке и 4781 балл в многопоточных задачах. Для сравнения были протестированы несколько процессоров: Core i7-9700k, Ryzen 7 3700X и Ryzen 7 3800X.

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В данном случае нам интересно сравнение исключительно с процессором Intel текущего поколения. Многопоток в Cinebench R20 всегда был его слабым местом. Теперь же показатели новинки на 30% выше, чем у Core i7-9700k. Это очень впечатляет, особенно, если учитывать, что перед нами всё тот же 14-нм техпроцесс и слегка повышенные тактовые частоты. За счёт чего Intel удалось добиться такого прироста, неясно. Как только появится больше тестов, мы сможем убедиться в том, соответствуют ли они реальности.