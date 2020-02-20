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Уже несколько месяцев диванные аналитики и эксперты всех мастей не могут спать спокойно. Причина в том, что Intel до сих пор не предоставила точных данных о своих процессорах Core 10-го поколения. Некоторые подробности уже были известны, однако они были не полными и не могли показать всю картину. Сегодня у нас есть вся таблица спецификаций и нам кажется, что синий гигант немного лукавит.

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Итак, ниже представлена таблица некоторых процессоров Comet Lake-S. Среди многих 8-ядерных и 6-ядерных многопоточных чипов особняком стоят два флагмана: Core i9-10900KF и Core i9-10900F. Это первые настольные массовые процессоры от Intel, число ядер у которых равняется десяти. Не стоит забывать о том, что оба процессора получили возможность буста выше 5 ГГц на одном ядре. При этом версия Core i9-10900KF способна с лёгкостью взять 4.9 ГГц на всех 10-ти ядрах и 20-ти потоках. Стоит отметить, что такого ещё не было.

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Предыдущие утечки давали понять, что аппетиты этих и некоторых других моделей будут гораздо выше, чем это есть у текущего поколения. Вот только Intel, похоже, так не считает. TDP новинок остановилось на скромных 125 Вт. Мало того, нет никаких рекомендаций о покупке дополнительной системы водяного охлаждения, которая несомненно понадобиться обладателям такой мощи. Тесты с реальным потреблением появится очень скоро. А пока мы можем только гадать, достаточно ли Core i9-10900KF будет жидкостной системы охлаждения, или владельцам ТОПовых камней придётся нанимать личного оверклокера с самодельным стаканом, полным жидкого азота.