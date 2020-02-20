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В начале февраля аналитики спрогнозировали анонс новой флагманской видеокарты Big Navi от AMD на начало марта 2020 года. Судя по всему, нас ждёт действительно мощное решение, которое оставит позади всех конкурентов из зелёного лагеря. Тем не менее, кроме того, что видеокарта будет построена на новой архитектуре RDNA 2.0, а также будет поддерживать трассировку лучей ничего не известно. К сожалению, в новой утечке нет дополнительных технических характеристик, однако информация вселяет уверенность, что ждать нам осталось недолго.

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19 февраля одна из видеокарт AMD прошла сертификацию в корейской RRA. При этом, мы уже знаем, что на 5 марта намечено обсуждение некоторых особенностей архитектуры RDNA 2.0. Также сообщается, что ещё одна спецификация ещё не анонсированной видеокарты была зарегистрирована 3 февраля. По мнению экспертов, это значит, что компания готова представить по меньшей мере одну из таких карт в рамках дня финансового аналитики 5 марта.

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Для подтверждения своих слов эксперты приводят следующую информацию: видеокарта Radeon RX 5600 XT в сертификате RRA была зарегистрирована 3 декабря 2019 года. Номер модели соответствовал: D32501. Анонс видеокарты прошёл в январе. Такая же ситуация и с многими другими видеокартами.

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Произойдёт ли анонс в марте, неясно. В любом случае все ожидания скоро окупятся, ведь в ближайшее время будут представлены консоли следующего поколения, в основу которых ляжет один из производительных графических процессоров компании AMD.