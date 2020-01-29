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Уже долгое время мы слышим новости о флагманской видеокарте Big Navi от AMD. Нам обещают невероятную производительность и невиданную доселе мощь. Однако, ничего из этого пока не видно. Долгое время представители красной команды предпочитали отмалчиваться. Это однозначно не добавляло баллов в копилку будущего флагмана, ведь многие уже стали сомневаться в его существовании. Во время публикации своего отчёта AMD не только в очередной раз напомнила о себе, но и рассказала в каком направлении будет происходить развитие технологий.

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Ключевую фразу, которую высказали представители красных можно описать следующим образом: в 2019 году на рынке процессоров произошла революция. Компания Intel оказалась не в состоянии конкурировать с красными чипами и сейчас демонстрирует отставание во всех сегментах от бюджетных до высокопроизводительных и серверных процессоров. Первый удар пришёлся по процессорному рынку. Очередь за рынком видеокарт. AMD планирует сделать с NVIDIA в 2020 году тоже, что произошло с Intel в 2019.

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Что до Лизы Су, то она снова подтвердила выход продвинутой видеокарты, которая будет с лёгкостью брать все игры в 4К, сообщила, что она будет основана на улучшенном 7-нм техпроцессе и появится во второй половине 2020 года. Относительно сроков анонса стало известно, что на больше информации нам расскажут на AMD FAD или Financial Analyst Day, который пройдёт 5 марта.