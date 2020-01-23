Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Видеокарта AMD Radeon 5950 XT превзойдёт GeForce RTX 2080 Ti и получит мощность в 17,5 TFLOP

для раздела Блоги
1
Radeon RX 5600XT уже со скидкой по лучшей цене в Ситилинке
Ситилинк продает 9700K заметно дешевле чем 8700K - надо брать
Новейшие RX 5600 XT Gigabyte Gaming в Регарде
До 50% скидки на всё - Киберпонедельник в Ситилинк
Новейшие RX 5600 XT MSI в Регарде
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Слухи о флагманской видеокарте «Big Navi» от AMD появляются с завидным постоянством. Так, мы с вами знаем от главы компании, что карта уже очень близко. Позднее эта видеокарта была обнаружена в одном из тестов, где не оставила шансов GeForce RTX 2080 Ti, обойдя её на неимоверные 20%. Далее мы смогли увидеть её название - Radeon 5950 XT, которое говорит о максимальной производительности в линейке. В конце концов один из руководителей AMD удивил общественность своим заявлением, в котором сообщил, что NVIDIA Killer сможет эффективно работать с играми в разрешении 8К

реклама

Одним словом, слухи и утечки бьют через край. Сегодня у нас ещё более интригующая информация, которая касается некоторых технических характеристик будущего флагмана. Итак, стало известно, что Big Navi получит 80 вычислительных блоков, что соответствует 5120 потоковым процессорам. Флагман будет основан на архитектуре RDNA2, выполненной по нормам 7-нм технологического процесса. 

реклама

В дополнение сообщается, что тактовая частота Big Navi может начинаться с 1700 МГц, а общая мощность составит невероятные 17,5 TFLOP. Если судить по голым цифрам, то перед нами настоящий монстр, энергопотребление которого может с лёгкостью перешагнуть все допустимые пределы. 

По мнению экспертов, в такой конфигурации Radeon 5950 XT будет однозначно быстрее текущего лидера рынка GeForce RTX 2080 Ti. Вот только красным, скорее всего, придётся конкурировать со следующим поколением NVIDIA Ampere, которое может совершить большой скачок в производительности в 2020 году. Эксперты не дают точных оценок, но призывают набраться терпения. Судя по всему, этот год станет богат на драматические события в мире высокой графики. 

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Выбор лучшего процессора для игрового компьютера стоимостью до 6 тысяч рублей: январь 2020
51
Тестирование видеокарты AMD Radeon RX 5600 XT
105
Обзор и тестирование видеокарты MSI Radeon RX 5700 Evoke GP OC: Grand Premium – исправление ошибок
15
Тестирование трех поколений видеокарт и процессоров в игре Need for Speed Heat
40
Выбор лучших игровых компьютеров до 30 тысяч рублей: январь 2020
19
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Crosshair VIII Formula
41
Что важнее для игрового компьютера: процессор или видеокарта? Январь 2020
74
Обзор SSD-накопителя PCIe NVMe Viper VPR100 RGB 256 Гбайт (VPR100-256GM28H)
25
Выбор лучшей видеокарты для игрового компьютера стоимостью до 12 тысяч рублей: январь 2020
70
Обзор и тестирование видеокарты MSI Radeon RX 5500 XT Gaming X
48

Интересные материалы

Что важнее для игрового компьютера: процессор или видеокарта? Январь 2020
17 января 2020 74
Выбор лучшей видеокарты для игрового компьютера стоимостью до 12 тысяч рублей: январь 2020
15 января 2020 70
Intel против AMD: сравниваем производительность Core i9-9900K и Ryzen 7 3700X на частоте 4 ГГц
11 января 2020 499
Выбор лучшего процессора для игрового компьютера стоимостью до 6 тысяч рублей: январь 2020
22 января 2020 51
Тестирование видеокарты AMD Radeon RX 5600 XT
21 января 2020 105
Обзор и тестирование видеокарты MSI Radeon RX 5500 XT Gaming X
14 января 2020 48

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Крах предрассудков: более 40% владельцев процессоров AMD готовы купить видеокарту NVIDIA
163
Microsoft придумала как уговорить пользователей Windows 7 перейти на Windows 10
49
Назначена рублёвая цена Radeon RX 5600 XT
44
«Росатом» построит одну из самых больших ферм по добыче Биткоина в мире
49
Видеокарта AMD Radeon RX 5800 XT может оказаться вдвое мощнее, чем Radeon RX 5700 XT
39
Игры серии Half-Life временно стали бесплатными в Steam
16
Мёртвый процессор AMD EPYC без крышки: анатомический театр
20
Ожидается масштабное снижение цен на процессоры Intel
68
Microsoft начнёт показывать рекламу в Windows 10, стимулируя переход на помесячную оплату
18
В Сеть просочился отрывок геймплея Godfall — одного из первых проектов для PlayStation 5 (обновлено)
18
Видеокарта Radeon RX 5600 XT с лёгкостью обходит более дорогую GeForce RTX 2060 демонстрируя впечатляющие результаты - эксперты techspot
35
AMD официально выпустила Radeon RX 5600 XT
43
4-ядерный Intel Core i3-10100 с поддержкой Hyper-Threading не смог превзойти AMD Ryzen 5 3500X в бенчмарке 3DMark 11
27
Статистика стоимости доступа в интернет в разных странах
62
Настольные процессоры Intel Core 11-го поколения (Rocket Lake-S) могут потребовать новых материнских плат
41
Intel Comet Lake и поддержка PCI Express 4.0: и да, и нет одновременно
47
Сони планирует выпуск первого в мире телефона с экраном 4K, Snapdragon 865 и поддержкой 5G
18
Выбираем лучшую видеокарту зимы 2020 – Radeon RX 5700 против GeForce RTX 2060 Super – оптимальный выбор по лучшей цене по мнению экспертов pcgamesn
34
UltraRAM - новый тип памяти, обладающий скоростью ОЗУ
7
Новая жертва RGB-эпидемии: Scythe Mugen 5 Black Edition
18

Популярные статьи

Сравниваем скорость работы "классического" SSD и SSD NVMe на примере WD Blue SN500 NVMe 250 GB
103
Выбор лучшего процессора для игрового компьютера стоимостью до 6 тысяч рублей: январь 2020
51
Тестирование видеокарты AMD Radeon RX 5600 XT
105
Обзор и тестирование видеокарты MSI Radeon RX 5700 Evoke GP OC: Grand Premium – исправление ошибок
15
Топ-5 смартфонов декабря 2019 года
7
Скидки недели на AliExpress: наушники Xiaomi, смартфон Huawei и другие гаджеты до 200 евро
+
Система на Ryzen Threadripper 3970X — сборка. Материнская плата Gigabyte TRX40 AORUS XTREME — о чем не говорят в обзорах
9
Измеряем энергопотребление видеокарт Nvidia — Inno3D GeForce GTX 1080 Twin X2
2

Сейчас обсуждают

мавашевец1
06:05
За ашотом доедаешь умница петросян
Apple начнёт промышленное производство iPhone SE 2 / iPhone 9 в феврале
Артём Мячин
06:04
Я больше скажу, они уже примерно так стоят с учётом, что 300$ это цена без НДС..
Назначена рублёвая цена Radeon RX 5600 XT
Сильвестр с талоном
05:47
На юродивых не обижаются, даже во времена царей им прощалось многое)
Выбираем лучшую видеокарту зимы 2020 – Radeon RX 5700 против GeForce RTX 2060 Super – оптимальный выбор по лучшей цене по мнению экспертов pcgamesn
Fedor Bogdanov
05:38
А что Вы называете пирамидой? Биткойн? "white paper" Сатоши почитайте. А пирамида рухнет, когда доллар по 100 рублей будет. Резаная бумага- рубли, доллары и т.д., вот где пирамида.
«Росатом» построит одну из самых больших ферм по добыче Биткоина в мире
daniel17
05:29
— Поручик! А Вы детей любите? — Нет. Но сам процесс...
Система на Ryzen Threadripper 3970X — сборка. Материнская плата Gigabyte TRX40 AORUS XTREME — о чем не говорят в обзорах
x.7
05:28
Разогнанная до усрачки (как и рузены) 5600хт против околостока 2060. Для тебя будет новостью, но 2060 тоже гонится и приход там такой, что РИП даже 5700
Назначена рублёвая цена Radeon RX 5600 XT
Александр Тетюшин
05:28
Отлично, можно закупаться к новому году - на ёлку вешать
В России анонсированы кулеры AeroCool Duo 12, AeroCool Duo 14 и AeroCool Duo 20
daniel17
05:27
Система на Ryzen Threadripper 3970X — сборка. Материнская плата Gigabyte TRX40 AORUS XTREME — о чем не говорят в обзорах
x.7
05:25
Сейчас бы в 2к20 году на консолях играть и "ждать" ПС5
Цена на PlayStaion 4 опустилась до 250 долларов, в России цены остались на месте
Незваный Гость
04:59
лол, всёго 217 в биосе у меня в стоке чтото около 300
Измеряем энергопотребление видеокарт Nvidia — Inno3D GeForce GTX 1080 Twin X2
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем