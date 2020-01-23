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Слухи о флагманской видеокарте «Big Navi» от AMD появляются с завидным постоянством. Так, мы с вами знаем от главы компании, что карта уже очень близко. Позднее эта видеокарта была обнаружена в одном из тестов, где не оставила шансов GeForce RTX 2080 Ti, обойдя её на неимоверные 20%. Далее мы смогли увидеть её название - Radeon 5950 XT, которое говорит о максимальной производительности в линейке. В конце концов один из руководителей AMD удивил общественность своим заявлением, в котором сообщил, что NVIDIA Killer сможет эффективно работать с играми в разрешении 8К.

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Одним словом, слухи и утечки бьют через край. Сегодня у нас ещё более интригующая информация , которая касается некоторых технических характеристик будущего флагмана. Итак, стало известно, что Big Navi получит 80 вычислительных блоков, что соответствует 5120 потоковым процессорам. Флагман будет основан на архитектуре RDNA2, выполненной по нормам 7-нм технологического процесса.

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В дополнение сообщается, что тактовая частота Big Navi может начинаться с 1700 МГц, а общая мощность составит невероятные 17,5 TFLOP. Если судить по голым цифрам, то перед нами настоящий монстр, энергопотребление которого может с лёгкостью перешагнуть все допустимые пределы.

По мнению экспертов, в такой конфигурации Radeon 5950 XT будет однозначно быстрее текущего лидера рынка GeForce RTX 2080 Ti. Вот только красным, скорее всего, придётся конкурировать со следующим поколением NVIDIA Ampere, которое может совершить большой скачок в производительности в 2020 году. Эксперты не дают точных оценок, но призывают набраться терпения. Судя по всему, этот год станет богат на драматические события в мире высокой графики.