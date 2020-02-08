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Геймеры уже заждались выхода флагманской видеокарты от AMD. Ранее в сети засветилась неизвестная видеокарта Radeon 5950 XT, производительность которой значилась на уровне 17,5 TFLOP. Несмотря на оптимистичные прогнозы стоит отметить, что эта информация не получила подтверждения, а значит до сих пор остаётся на уровне слухов. Между тем, авторитетный источник сообщал, что анонс Big Navi уже близко. Судя по всему, информация была верна.

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По мнению экспертов wccftech, которые опираются на свои источники, стало известно, что скорее всего анонс флагманской карты пройдёт 5 марта 2020 года в день финансового аналитика. Одновременно с этим будет представлена архитектура RDNA 2.0, которая ляжет в основу флагманского чипа, а также станет сердцем игровых консолей следующего поколения Sony PlayStation 5 и Microsoft Xbox. Эксперты полагают, что благодаря использованию 7-нм техпроцесса удастся создать действительно мощную и энергоэффективную карту.

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Если это действительно точная информация, то красные смогут опередить зелёных на несколько месяцев, ведь анонс следующего поколения видеокарт NVIDIA Ampere произойдёт не ранее Computex, которая пройдёт со второго по шестое июня 2020 года.