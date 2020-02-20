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Количество пользователей Windows 10 растёт семимильными темпами. Устаревшая «Семёрка» уходит, уступая место новой операционной системе. Вместе с тем у тех, кто совсем недавно начал пользоваться самой современной ОС, есть много вопросов, как упросить работу на «Десятке», выполняя команды быстро и эффективно. Именно этой животрепещущей теме и будут посвящён данный материал.

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1. Защитник Windows. Для большинства пользователей компьютер выполняет только три функции: игры, интернет и набор текстов. Некоторые наловчились убирать прыщи и другие неровности фотографий при помощи Фотошопа, но это вымирающий вид, поскольку новые мобильные приложения делают это одним касанием, не требуя длительного изучения функционала. Именно поэтому для 90% пользователей будет достаточно стандартного Защитника Windows. Если вы купили ноутбук или ПК, операционную систему на который устанавливал ваш знакомый или другой доморощенный гений, обязательно активируйте стандартный антивирус.

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2. Порядок в меню «Пуск». Многие пользователи жалуются на то, что Windows 10 сложен и перегружен. Ещё хуже обстоят дела, когда заходишь в Пуск, а там десятки программ мешают сосредоточиться. Выход есть. Нужно взять и удалить ненужные программы. Раньше для этой цели приходилось переходить в меню самой программы или заходить в Панель управления. Нажмите на программу правой кнопкой и нажмите «удалить». Кроме того, любое приложение можно закрепить на начальном экране или получить доступ к дополнительным настройкам.

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Пользователи мобильных ОС привыкли к тому, что всего пара кликов и можно получить доступ к памяти устройства, где указано, сколько места занимают те или иные программы, и любым другим файлам. Вы удивитесь, но такая функция есть в Windows 10. В поиске введите «Память устройства» и запустите утилиту. Там вы получите исчерпывающую информацию обо всех файлах, которые есть на ваших дисках. Мало того, в этой утилите есть возможность удалить те или иные файлы напрямую, без длительного поиска на компьютере.

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Большое обновление от Мicrosoft выходит два раза в год, но, что удивительно, случается это тогда, когда вам срочно нужна максимальная скорость интернета. Упрямая система ничего не хочет знать. Она съедает весь трафик, превращая ПК в улитку. Это может длиться на протяжении 10-ти минут, в зависимости от скорости сети. Именно эти минуты становятся самыми важными за целый год. вам звонит начальство, тревожат сотрудники по работе, требуя выслать электронную почту или зайти на какой-то сайт. Ясно, что таких ситуаций допускать нельзя. Выход есть: нужно ограничить трафик для обновлений. Переходим в Параметры / Обновление и безопасность / Дополнительные параметры / Оптимизация доставки / Дополнительные параметры. Там с помощью ползунка установите предел пропускной способности для обновлений. Это решит массу проблем.

5. Планировщик Windows. Ещё одна полезная функция. С её помощью можно заранее настроить множество параметров. К примеру, то же обновление, которое будет выполняться ночью, когда ваш шеф крепко спит. Для многих пользователей это будет сложно, но стоит приложить немного усилий, и они окупятся с лихвой.

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6. Песочница. Если вы стали счастливым обладателем Windows 10 Pro или Enterprise, то можно опробовать интересную функцию Sandbox, которая представляет собой виртуальную машину, внутри которой можно тестировать любые подозрительные программы. Для активации функции нужно перейти в настройки и включить Песочницу, как на картинке.

7. Встроенный Linux. Это функция является не очень востребованной, но всегда привлекает внимание новичков, которым интересно опробовать что-то новое. Для её активации нужно перейти в меню «Включения и отключения компонентов Windows», после чего поставить галочку напротив нужного пункта. Если вы полны решимости исследовать эту функуцию, то вам придётся скачать дистрибутив Linux Microsoft Store и уже только потом опробовать его в работе.

8. Быстрая запись видео. Раньше для того, чтобы сделать видеоклип, вам приходилось искать сторонние приложения, которые требовали сложной настройки и часто приводили к конфликтам с видеокартой. Новая функция позволяет делать это прямо из-под операционной системы. Для активации перейдите в меню «Игры», где можно указать, куда будет идти запись, а также сделать её более удобной, настроив сочетание клавиш. Эта функция не подойдёт для профессионалов, однако вполне устроит начинающих. Кроме игрового видео можно вести запись программ и обычной работы с ПК. Например, если вы хотите кому-то показать, как работает та или иная функция на компьютере удалённо.

9. Microsoft Edge на движке Chromium. Если вы ещё не опробовали этот новый браузер, то сейчас самое время. Он быстрее всех привычных браузеров, при этом обеспечивает пользователя всеми современными функциями, к которым они привыкли на популярном Google Chrome.

10. Чистая установка Windows 10. Помните, у вас всегда есть возможность вернуть систему в первозданное состояние. Если вы решили начать с чистого листа, то перейдите в настройки Обновления и безопасности и выберите пункт Восстановление. Помните, новая версия ОС сотрёт все ваши программы. Прибегайте к подобным мерам только, если система действительно работает плохо.

В качестве бонуса:

- Если у вас в панели задач есть закреплённые приложения, то достаточно зажать Shift и щёлкнуть по программе. Это запустит ещё один экземпляр приложения. В некоторых ситуациях это облегчает работу. Помните, что графическим редакторам потребуется много оперативной памяти.

- Сочетание клавиш CTRL + Shift + Esc запускает диспетчер задач. Не правда ли удобно?

- CTRL + Shift + нажать левой кнопкой на программу - приводит к автоматическому запуску приложения от имени администратора.