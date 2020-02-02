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Десятки миллионов геймеров перешли на Windows 10 за январь 2020 года – Windows 7 стремительно теряет популярность в Steam

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Начало 2020 года было сложным. После того, как Microsoft официально сообщила о прекращении жизненного цикла операционной системы, миллионы пользователей приступили к массовой миграции на новую Windows 10. Несмотря на такие цифры, у аналитиков оставалась надежда, что геймеры не так волнуются за свою безопасность, как другие пользователи. Что же, похоже, мы ошибались.

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Цифры поражают воображение. За январь 2020 года исход геймеров с Windows 7 составил невероятные – (минус) 7.52%. К сожалению, сколько это в числовом выражении, мы не знаем. Тем не менее, можно констатировать, что такого ещё никогда не было. 

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Важно отметить, что основная часть пользователей «Семёрки» (судя по статистике) перешла на Windows 10. Они не соблазнились преимуществами бесплатной Linux. Точные цифры таковы: «Десятка» получила + (плюс) 7.58% геймеров. 

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Все остальные версии настольной операционной системы Windows слегка потеряли позиции, что никак не отразилось на статистике. Что будет дальше, не рискнёт предсказать никто. Ясно, что предыдущие предсказания, которые говорили о подобной миграции за весь 2020 год, потерпели крах. Осталось только подождать, когда появятся данные в числовом варианте. 

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