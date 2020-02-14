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Миллионы потенциальных покупателей замерли в ожидании счастливого момента, когда Intel начнёт продавать свои самые быстрые и мощные процессоры Core 10-го поколения. Мы уже видели бесчисленное количество тестов, знаем, что даже процессоры за 400 долларов получат штатный разгон до 5.3 ГГц. Мало того, нам известно о 10-ядерной модели, которая обещает быть настолько горячей, что вам просто не обойтись без продвинутой системы на основе водяного охлаждения. Благодаря китайскому продавцу мы можем сказать с полной уверенностью, что долгожданные чипы уже рядом.

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Происхождение этих чипов выяснить не удалось, но судя по литере «Q» в номере партии перед нами поставка для одного из ОЕМ-партнёров Intel. На скриншотах продавец представил практически всю линейку от Core i3, имеющих 4 ядра с технологией многопоточности, до 6-ядерных Core i5, имеющих 12 потоков, 8-ядерных Core i7, которые могут похвастать тактовой частотой 5.3 ГГц и флагманских Core i9, горячий нрав которых способен побить все рекорды потребления.

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Эксперты предполагают, что если сборщики ПК уже начали получать большие партии готовых чипов, то это очень хороший знак для фанатов компании. Конкретных дат никто не называет. Эксперты полагают, что продажи могут начаться в ближайшие дни, а могут задержаться на неопределённый срок, поскольку Intel до сих пор испытывает дефицит мощностей.