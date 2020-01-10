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Производительность новых процессоров Intel Core 10-го поколения всё еще неизвестна. Вполне возможно, что благодаря введению многопточности на бюджетных линейках, удастся добиться некоторого прорыва, однако, повышенный интерес всех экспертов прикован к 10-ядерному настольному чипу Core i9-10900K. Ранее было заявлено, что он на воздухе будет преодолевать жалкие 5 ГГц, предлагая неимоверную производительность. Не верить производителю нет причин. Вот только многие задавали один вопрос: каково же будет потребление у этого монстра. Кажется, сейчас всё начало проясняться.

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Энергопотребление лимитированной версии Core i9-9900KS недёшево обошлось его владельцам. Чип с лёгкостью преодолевает отметку в 250 Вт. Что до нового 10-ядерного процессора, то согласно источникам, он перешагивает 300 Вт и устремляется дальше. Сколько именно нужно прожорливому чипу, неясно, но самое любопытное в том, что по своим аппетитам он сравнился с 32-ядерным AMD Threadripper 3970X. Вот только эксперты очень сомневаются, что новинка от Intel способна на такие же подвиги, как невероятно мощный высокопроизводительный процессор от AMD.

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Пикантности ситуации добавляет то, что процессор от красных укладывается в 300 Вт при полной нагрузке на все ядра, а с Core i9-10900K не всё так просто. Если включить технологию Intel Turbo Boost Max 3.0, то он способен разогнать все ядра до 5.2 ГГц, что может вывести его энергопотребление на новый невероятный предел. Что собирается делать Intel с таким горячим чипом, пока не ясно.