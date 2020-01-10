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10-ядерный процессор Intel Core i9-10900K потребляет энергии больше, чем 32-ядерный AMD Threadripper 3970X

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32 ядерный Threadripper 3970X - 152 480р
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Производительность новых процессоров Intel Core 10-го поколения всё еще неизвестна. Вполне возможно, что благодаря введению многопточности на бюджетных линейках, удастся добиться некоторого прорыва, однако, повышенный интерес всех экспертов прикован к 10-ядерному настольному чипу Core i9-10900K. Ранее было заявлено, что он на воздухе будет преодолевать жалкие 5 ГГц, предлагая неимоверную производительность. Не верить производителю нет причин. Вот только многие задавали один вопрос: каково же будет потребление у этого монстра. Кажется, сейчас всё начало проясняться.

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Энергопотребление лимитированной версии Core i9-9900KS недёшево обошлось его владельцам. Чип с лёгкостью преодолевает отметку в 250 Вт. Что до нового 10-ядерного процессора, то согласно источникам, он перешагивает 300 Вт и устремляется дальше. Сколько именно нужно прожорливому чипу, неясно, но самое любопытное в том, что по своим аппетитам он сравнился с 32-ядерным AMD Threadripper 3970X. Вот только эксперты очень сомневаются, что новинка от Intel способна на такие же подвиги, как невероятно мощный высокопроизводительный процессор от AMD.

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Пикантности ситуации добавляет то, что процессор от красных укладывается в 300 Вт при полной нагрузке на все ядра, а с Core i9-10900K не всё так просто. Если включить технологию Intel Turbo Boost Max 3.0, то он способен разогнать все ядра до 5.2 ГГц, что может вывести его энергопотребление на новый невероятный предел. Что собирается делать Intel с таким горячим чипом, пока не ясно. 

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Dzhereli
19:08
Когда давление зашкаливает у тебя руки болят или все-таки голова?
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Dimanator
19:04
"я ору!" - сказала Лиза, прочитав эту новость
10-ядерный процессор Intel Core i9-10900K потребляет энергии больше, чем 32-ядерный AMD Threadripper 3970X
LoL
19:03
Фризы до 0 это как раз к кастрированным штеудам без гипертрединга, например в рдр2))))
6-ядерный 12-поточный Intel Core i5-10400F оказался позади AMD Ryzen 5 3600 в бенчмарке 3DMark 11
SlasheR
19:02
в большинстве своём игры не видят разницы между 6 и 8 ядрами. 3600 vs 3700 хорошо заметно. А потоки - что ht что smt приводят скорее к падению фпса, роликов на ютубе полно.
10-ядерный процессор Intel Core i9-10900K потребляет энергии больше, чем 32-ядерный AMD Threadripper 3970X
Dmitriy K.
19:01
М-да, со времён допотопного Haswell ничего не изменилось. У меня сервер на E5-2687w v3 с выкл PL жрёт 502вт и со вкл PL 198вт в Linx ...
10-ядерный процессор Intel Core i9-10900K потребляет энергии больше, чем 32-ядерный AMD Threadripper 3970X
Тролль Толстый
19:00
там троттлиг после 83
Лучшие бюджетные SSD начала 2020 года объёмом от 500 ГБ
Yolanda Tarska
18:59
Жёлтая пресса уже пошла. Интел без лимита, т.е. это разгон в стресс тестах. А АМД 32 ядра без лимита сожрали бы ватт 600, не надо сказки писать.
10-ядерный процессор Intel Core i9-10900K потребляет энергии больше, чем 32-ядерный AMD Threadripper 3970X
Галактакус
18:57
Лол скорее толпу амудешников ведь откуда у бичей деньги на интиел б плата и кукурузен 2600 хаха бу из под ашота
6-ядерный 12-поточный Intel Core i5-10400F оказался позади AMD Ryzen 5 3600 в бенчмарке 3DMark 11
Тилька Шмидт
18:57
Мозг включи инвалид!
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