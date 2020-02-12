8-ядерный процессор Intel Core i7-10700K с частотой 5.3 ГГц не оставит шансов производительному AMD Ryzen 7 3800Х
В апреле 2020 года состоится выход 10-го поколения настольных процессоров Intel Core. Новинки имеют несколько ключевых особенностей:
1. Многопоточность на всех процессорах семейства.
2. Повышенные тактовые частоты.
3. Горячий нрав у старших моделей.
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Одним из наиболее интересных для геймеров представителем семейства станет Core i7-10700K. Это 8-ядерный 16-поточный процессор, тактовая частота которого составит в штатном режиме 3.8 ГГц, а в режиме турбо до 5.3 ГГц. Это потребует повышенного внимания к питанию. Так, TDP новинки составит 125 Вт.
рекламаЭти и некоторые другие его особенности вызывают некоторое дежавю. Всё это мы уже где-то видели. Эксперты указывают, что перед нами старый добрый Core i9-9900K, а, возможно, даже его разогнанная версия Core i9-9900KS. Вот только стоить он будет не 500 долларов, как существующая в продаже модель, а менее 400, что должно сделать его хитом среди геймеров.
рекламаЭксперты утверждают, что по такой цене он получит неоспоримые преимущества перед процессором AMD Ryzen 7 3800X, который по примерно такой же цене предлагает гораздо меньшую игровую производительность, чем Core i7-10700K. Единственным минусом нового процессора можно назвать то, что под него придётся покупать новую материнскую плату. Это делает его неинтересным для обладателей прошлого и текущего поколения чипов, но крайне выгодным для тех, кто планирует собрать новый ПК.
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