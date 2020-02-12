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8-ядерный процессор Intel Core i7-10700K с частотой 5.3 ГГц не оставит шансов производительному AMD Ryzen 7 3800Х

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В апреле 2020 года состоится выход 10-го поколения настольных процессоров Intel Core. Новинки имеют несколько ключевых особенностей:
1. Многопоточность на всех процессорах семейства.
2. Повышенные тактовые частоты.
3. Горячий нрав у старших моделей.

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Одним из наиболее интересных для геймеров представителем семейства станет Core i7-10700K. Это 8-ядерный 16-поточный процессор, тактовая частота которого составит в штатном режиме 3.8 ГГц, а в режиме турбо до 5.3 ГГц. Это потребует повышенного внимания к питанию. Так, TDP новинки составит 125 Вт.

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Эти и некоторые другие его особенности вызывают некоторое дежавю. Всё это мы уже где-то видели. Эксперты указывают, что перед нами старый добрый Core i9-9900K, а, возможно, даже его разогнанная версия Core i9-9900KS. Вот только стоить он будет не 500 долларов, как существующая в продаже модель, а менее 400, что должно сделать его хитом среди геймеров. 

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Эксперты утверждают, что по такой цене он получит неоспоримые преимущества перед процессором AMD Ryzen 7 3800X, который по примерно такой же цене предлагает гораздо меньшую игровую производительность, чем Core i7-10700K. Единственным минусом нового процессора можно назвать то, что под него придётся покупать новую материнскую плату. Это делает его неинтересным для обладателей прошлого и текущего поколения чипов, но крайне выгодным для тех, кто планирует собрать новый ПК.

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Grotlon
14:17
Что значит «почти 5,3 ГГц»?
Intel Core i7-10700K будет работать на частоте от 3,8 ГГц до 5,3 ГГц
The Lamer
14:17
Иногда работают. А для прогнозирования конкретного случая надо взять результаты конкртентого вентилятора в нормальных условиях, параметры перпятствий воздушному потоку в конкретном корпусе и их сложит...
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Андрей Попов
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Придётся. Тем более, слухи ходили про второе полугодие. Плюс снижение цен в 2 раза на HEDT показало, что могут. И тут встанет вопрос: что взять? 4700X за 300$, который не хуже и будет жрать в 2 раза м...
Intel Core i7-10700K будет работать на частоте от 3,8 ГГц до 5,3 ГГц
iWicked_d
14:14
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k2viper
14:14
>Bequiet на 1000об качает 58 куб/м в час >ML140PRO - всего 42 куб/м в час. Эти данные, на мой взгляд, неверны. Не подтверждаются сравнительными измерениями у других авторов. И у меня не подтверждают...
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8-ядерный процессор Intel Core i7-10700K с частотой 5.3 ГГц не оставит шансов производительному AMD Ryzen 7 3800Х
1TronpmG5
14:09
Дык я для чего в статье графики измерений приводил? :) Я же на них и опирался. Вот смотри: Bequiet на 1000об качает 58 куб/м в час ML140PRO - всего 42 куб/м в час. Шум у них при этом сопоставим. ...
Система на Ryzen Threadripper 3970X – уменьшаем шум, подбираем положение вентиляторов на Thermalright Silver Arrow TR4. Несостоятельность компании Noctua
ambient
14:08
125 W :DD имели в виду 325 W ?
8-ядерный процессор Intel Core i7-10700K с частотой 5.3 ГГц не оставит шансов производительному AMD Ryzen 7 3800Х
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