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В апреле 2020 года состоится выход 10-го поколения настольных процессоров Intel Core. Новинки имеют несколько ключевых особенностей:

1. Многопоточность на всех процессорах семейства.

2. Повышенные тактовые частоты.

3. Горячий нрав у старших моделей.

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Одним из наиболее интересных для геймеров представителем семейства станет Core i7-10700K. Это 8-ядерный 16-поточный процессор, тактовая частота которого составит в штатном режиме 3.8 ГГц, а в режиме турбо до 5.3 ГГц. Это потребует повышенного внимания к питанию. Так, TDP новинки составит 125 Вт.

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Эти и некоторые другие его особенности вызывают некоторое дежавю. Всё это мы уже где-то видели. Эксперты указывают, что перед нами старый добрый Core i9-9900K, а, возможно, даже его разогнанная версия Core i9-9900KS. Вот только стоить он будет не 500 долларов, как существующая в продаже модель, а менее 400, что должно сделать его хитом среди геймеров.

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