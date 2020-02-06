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10-ядерный процессор Intel Core i9-10900K разогнался до 5.1 ГГц, оторвавшись от AMD Ryzen 9 3900X на 4%

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На начало марта намечен анонс 10-го поколения процессоров Intel Core. В сети уже начали появляться первые тесты, в которых 10-ядерный процессор Intel Core i9-10900K демонстрирует чудеса быстродействия. 

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В последнем тесте синему процессору удалось набрать довольно неплохие показатели, превзойдя 12-ядерный чип от красных. На самом деле отрыв не такой уж и большой и составляет всего 4%. Особенно комично ситуация выглядит, если оценить дополнительные факторы теста. 

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Так, Core i9-10900K работал на тактовой частоте 5.1 ГГц, в то время как Ryzen 9 3900X довольствовался скоромными 4.1 ГГц. Кроме того, нам не сообщили, до какой температуры прогрелся синий процессор. Эксперты полагают, что для отвода тепла владельцам может понадобиться водяное охлаждение. 

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Дополнительно эксперты обращают внимание, что перед нами самый быстрый процессор в семействе. Быстрее уже не будет. При этом AMD даже в текущем поколении может предложить Ryzen 9 3950X, производительность которого находится на недоступном для синих уровне.

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P.S. Стоит отметить, что последняя информация о продажах процессоров AMD говорит, что покупатели в первую очередь обращают внимание на бренд, игнорируя производительность и высокий потенциал красных чипов. 

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10-ядерный процессор Intel Core i9-10900K разогнался до 5.1 ГГц, оторвавшись от AMD Ryzen 9 3900X на 4%
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