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Многие аналитики считают, что текущим успехом компания AMD обязана человеку по имени Джим Келлер (Jim Keller). Именно он заложил основу архитектуры Zen, на улучшенной версии которой основаны все современные процессоры красных. В 2018 году Джим перешёл на работу в Intel, где всё это время занимался ключевыми разработками принципиально новой микроархитектуры. 5 февраля он дал большое интервью, в котором поделился своим видением наиболее важных областей развития технологий, а также планами на будущее.

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В первую очередь Джим поделился рецептом хлеба и омлета. По его мнению, знать все компоненты блюда и приготовить его – две совершенно разные задачи. Эту философскую истину он экстраполировал на создание новой архитектуры. По его словам, сложность заключается не только в разработке новых технологий, но и в том, что инвесторы, продвигающие свою позицию через маркетологов, не хотят делать долгосрочных инвестиций. Поэтому так сложно убедить их начать всё с нуля.

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Джим заявил, что под его руководством Intel будет разрабатывать новую архитектуру каждые 5 лет. Между тем, сам Джим считает, что это следует делать каждые три года, но возможности такой сейчас нет. Он привёл в пример текущую ситуацию, когда Intel более 10-ти лет эксплуатирует одну и ту же архитектуру. В результате AMD не только смогла вырваться вперёд, но и совершить небывалый прорыв. По его словам, догнать и перегнать красных удастся не ранее чем через несколько лет, когда выйдут совершенно новые продукты на ещё не анонсированной архитектуре.

Посмотреть видео целиком можно здесь.