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Операционная система Windows 10 от Microsoft так и не стала лучшей для миллионов пользователей. Перечислять её недостатки можно очень долго. Достаточно сказать, что софтверный гигант до сих пор не способен выпустить ОС, лишённую багов и уязвимостей, которые портят жизнь миллионам пользователей. Как бы то ни было, посетители форума Reddit рассказали о новой версии ОС под названием Windows 12 Lite.

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Система не имеет ничего общего с оригиналом и основана на Linux. Создатели разместили в интернете веб-сайт, где предлагают скачать один из дистрибутивов, каждый из которых имеет свои уникальные черты. К примеру, Windows 12 Lite позиционируется в качестве замены Windows 7. В рекламе сообщается, что она не содержит вирусов и имеет привычный дружественный интерфейс.

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Windows 12 Lite старательно копирует интерфейс «Десятки». К сожалению, автор поста не сообщил, где именно продаётся необычная операционная система. Также возникает вопрос, сколько продержится сайт после того, как его обнаружит Microsoft. Как бы то ни было, это был очень интересный маркетинговый ход.

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Пользователи, которые уже установили Windows 12 Lite, сообщают, что между ней и Linuxliteos практически нет никаких внутренних изменений. Это означает, что авторы ограничились лишь написанием внешнего интерфейса.