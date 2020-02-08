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В конце января мы анализировали мнение экспертов компании AV-TEST, специализирующейся на защите данных. Тогда они заявили, что ещё два года пользователям Windows 7 не грозят массовые атаки. При этом они призвали всех тех, кто опасается за сохранность своих данных, установить бесплатную антивирусную программу Microsoft Security Essentials. Как выяснилось, угроза существует, мало того она масштабна и несёт потенциальную угрозу миллионам компьютеров.

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Вымогатель по имени Робин Гуд (RobbinHood) впервые был обнаружен в 2018 году. Опасная программа получала полный доступ к компьютеру жертвы, шифровала файлы и требовала выкуп в размере 10 000 долларов. Мало того, если пользователь не оплачивал в указанный срок, сумма выкупа увеличивалась ежедневно на те же 10 000 долларов. Ещё в 2018 году звучали подозрения, что виной всему драйвера Gigabyte, но только сейчас компания признала свою вину. Заражение происходит следующим способом: исполняемый файл Steel.exe, который находится в пакете Gigabyte gdrv.sys, распаковывает файл ROBNR.EXE, который отвечает за установку самого драйвера от Gigabyte и вредоносного ПО.

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Первым делом Робин Гуд удаляет антивирус. Эксперты по безопасности Sophos заявляют, что они впервые видят такой уровень атаки. Ещё никогда вредоносная программа не использовала надёжный драйвер для проникновения в систему. По их мнению, это отрывает настоящий ящик Пандоры, когда десятки и даже сотни разработчиков подобного ПО будут активно эксплуатировать такой метод.

Наиболее опасной в этом смысле видится позиция Gigabyte. Вместо того, чтобы решить вопрос, выпустив обновлённый драйвер для своих материнских плат, производитель отказался от его поддержки. Что любопытно, в новой операционной системе Windows 10 опасность заражения не столь велика, поскольку универсальные драйвера от Microsoft способны закрыть подобную дыру на большинстве новых материнских плат, не затрагивая только наиболее старые модели. Совсем другая ситуация в Windows 7. Там пользователь оказывается один на один с Робином, спастись от которого невозможно.

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В настоящее время решения, которое способно защитить от Робина нет. Эксперты советуют использовать учётные записи с ограниченным правом доступа, многофакторную аутентификацию и регулярно создавать резервные архивные копии ваших файлов. А может они просто хотят, чтобы пользователи поскорее избавились от старых компьютеров, купив новую ОС Windows 10?