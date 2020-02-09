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В последнее время всё больше пользователей недовольны качеством операционной системы Windows 10. Ошибки и уязвимости растут, как на дрожжах. Пора что-то менять. Именно так думает руководство Microsoft. В компании грядут большие перемены. Если вы не знаете, кто такой Панос Панай (Panos Panay), то сегодня самое время узнать этого человека.

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До недавнего времени Панос Панай возглавлял подразделение Surface, умудрившись в 2019 году заработать 4 миллиарда долларов на довольно странном и практически не представленном вне США устройстве. Теперь именно он будет заведовать подразделением Windows + Devices, которое было создано в результате внутренней реорганизации.

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Панос Панай заявил, что стоит сократить время, которое уходит на принятие тех или иных решений. Зачастую конечный пользователь вынужден ждать исправлений неделями. Больше такого не будет. Он пообещал лучший опыт владения ОС Windows 10, который заслуживают пользователи. С этой целью Панос Панай готов использовать все ресурсы Microsoft. Он рассказал о новых инновациях, ожидающих всех пользователь настольной ОС и лучшем будущем, которое вот-вот наступит.

Бывший руководитель и один из отцов ОС Windows Джо Белфиоре не уволен. Вместо этого ему доверят развивать направление Office. Также ходят слухи, что одной из главных задач Паноса будет интеграция в клиентскую экосистему новых продуктов с двумя экранами и ещё не анонсированных решений.