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Весь прошлый год Microsoft исправляла ошибки Windows 10, которые появились после масштабного обновления за номером 1903. Только осенью с версией 1909 большая часть ошибок была наконец исправлена. Казалось бы, самое время расслабиться и начинать радоваться стабильной версии настольной операционной системы. Как сообщают журналисты сайта mydrivers, патч KB4532695 доставил многим пользователям огромные проблемы.

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В первую очередь возмущённые пользователи констатируют появление экрана смерти (BSOD), который может появится при работе с проводником. Главная сложность состоит в том, что синий экран возникает самопроизвольно и не зависит от задач, которые выполняются в данный момент.

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Вторая проблема, о которой упоминается, это неполадки со звуком. Вернее, с его полным отсутствием. Звук просто пропадает, а для его возвращения нужно перезагрузить компьютер. Другие пользователи сообщают, что для возвращения звука пришлось полностью переустановить драйвер. Некоторым помог откат к старой версии ПО. Часть говорит о полной переустановке системы, как о единственном выходе из положения.

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