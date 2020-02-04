В Windows 10 снова появился "экран смерти" и проблемы с драйверами
Весь прошлый год Microsoft исправляла ошибки Windows 10, которые появились после масштабного обновления за номером 1903. Только осенью с версией 1909 большая часть ошибок была наконец исправлена. Казалось бы, самое время расслабиться и начинать радоваться стабильной версии настольной операционной системы. Как сообщают журналисты сайта mydrivers, патч KB4532695 доставил многим пользователям огромные проблемы.
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В первую очередь возмущённые пользователи констатируют появление экрана смерти (BSOD), который может появится при работе с проводником. Главная сложность состоит в том, что синий экран возникает самопроизвольно и не зависит от задач, которые выполняются в данный момент.
рекламаВторая проблема, о которой упоминается, это неполадки со звуком. Вернее, с его полным отсутствием. Звук просто пропадает, а для его возвращения нужно перезагрузить компьютер. Другие пользователи сообщают, что для возвращения звука пришлось полностью переустановить драйвер. Некоторым помог откат к старой версии ПО. Часть говорит о полной переустановке системы, как о единственном выходе из положения.
рекламаПоследняя проблема связана с существенным замедлением работы ОС Windows 10, которая пока никем не была решена. Microsoft не комментирует новые неполадки, заявляя, что существенных проблем замечено не было. Некоторые пользователи настолько возмущены, что сообщают о своём уходе на Linux.
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