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Видеокарта Intel Xe DG1 оказалась значительно быстрее 7-нм видеокарты AMD Vega

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В 2020 году должна выйти дискретная видеокарта Intel Xe DG1. Первое время казалось, что она будет рассчитана на бюджетный сектор, выступая в роли аналога видеокарты NVIDIA GeForce 1030. Аналитики предполагали, что карта будет продаваться по очень низким ценам, поскольку очередь за подобными решениями не стоит, а значит найти реальных покупателей на такой продукт будет сложно.

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Однако потом выяснилось, что Intel работает над возможностью объединения интегрированной и дискретной видеокарты, обеспечив этим значительное усиление быстродействия в реальных играх. Сейчас же эксперты wccftech сообщают, что новая видеокарта окажется значительно быстрее скоростных 7-нм графических карт от AMD семейства Vega, которые  базируются на процессорах Ryzen 4000.

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Для примера взят мощный 8-ядерный процессор Ryzen 7 4800U, графика на котором быстрее на 59% чем Vega на 14-нм техпроцессе. Так вот, дискретная карта DG1 превосходит его на 40%. Это может показаться несерьёзным достижением, поскольку сравнивать дискретную и интегрированную графику неверно. Вот только у экспертов на этот счёт есть пояснение. 

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Всё дело в том, что перед нами инженерный образец, тактовые частоты в котором обязательно возрастут. Мало того, видеокарту только недавно попала к производителям ПО на тестирование, а значит она банально не оптимизирована под существующие программы. Насколько дискретная видеокарта Intel будет быстра, неизвестно, но то, что она выглядит крайне перспективно, ни у кого не вызывает сомнений. 

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