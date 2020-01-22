Intel нашла способ значительно ускорить свою дискретную видеокарту
Известно, что в скором времени Intel планирует выпустить свою дискретную видеокарту. Судя по всему, первое поколение будет бюджетным и предназначено для обкатки технологии. Тем не менее, есть все основания полагать, что полупроводниковый гигант готовит большой сюрприз, в результате которого ещё не вышедшая видеокарта получит существенный прирост производительности.
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Как сообщается, Intel внесла изменения в драйвер Linux Vulkan, добавив в него возможность эффективной работы сразу двух видеокарт: интегрированной и дискретной. Что важно, это предполагает совместную обработку графики в играх силами обеих видеокарт. Ранее в драйвере указывалось, что в системе может быть только один графический процессор, однако новая ревизия получила уточнения. По мнению экспертов, это связано с предстоящим выходом дискретной видеокарты DG1.
рекламаТочной информации о том, какие функции будет выполнять интегрированная, а какие дискретная видеокарта, нет. Ясно одно: привилегией использовать мощность интегрированной видеокарты смогут воспользоваться только дискретные видеокарты Intel, что не только ставит их в более выгодное положение, но и позволит им получить значительное увеличение производительности практически на пустом месте.
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