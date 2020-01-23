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Рынок видеокарт похож на шахматную партию. С той лишь разницей, что доска очень большая и право хода не ограничивается стандартными правилами. А значит, можно мухлевать и делать неожиданные выпады в сторону своих конкурентов.

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Не так давно Nvidia объявила о снижении цен на видеокарту GeForce RTX 2060 до 300 долларов. Это должно было стать очень чувствительным ударом для AMD, которая готовится начать продавать новую карточку Radeon RX 5600 ХТ. Как выяснилось, выпад был ожидаемый. Красные тут же сообщили о секретном оружии в виде нового vBIOS , который увеличил общую производительность новых карточек на немалые 10%. Многие пользователи уже ждут выхода новых карточек от AMD. Как сообщает руководство MSI, они могут очень сильно разочароваться.

Так, из всего модельного ряда видеокарт этого производителя только одна карточка получит заветный vBIOS, а значит, бюджетные модели будут работать на штатных частотах. По словам представителей MSI, только отборные чипы могут разгоняться до заявленных частот. Остальные с трудом достигают штатных характеристик и не рассчитаны на дополнительный буст.

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Пока на подобные откровения решилась только одна компания. Что будет, когда выясниться, что миф о бесплатном разгоне – это всего лишь миф, неясно.