NVIDIA снизила цену GeForce RTX 2060 до 299 долларов – AMD RX 5600 XT стала бесполезной покупкой ещё до начала продаж
Несколько дней мы писали о том, что компания EVGA первой пошла на снижение цен на популярную видеокарту GeForce RTX 2060. Так, производитель предлагает свой разогнанный продукт по сниженной цене в 279 долларов в виде временного эксклюзива, заявив, что официальная цена составляет 299 долларов. Многие эксперты скептически отнеслись к такой щедрости, заявив, что никто не станет снижать цены, а сама EVGA продаст несколько тысяч экземпляров в виде рекламной акции. Как стало известно, сегодня NVIDIA официально пошла на снижение цены на эту карточку до 299 долларов.
реклама
GeForce RTX 2060 – одна из наиболее сбалансированных видеокарт. Её производительности достаточно для игры в разрешении 1080р на максимальных настройках во все игры. К сожалению, насладиться трассировкой лучей вам не удастся, ведь для этого придётся сбрасывать настройки графики.
рекламаКак утверждают эксперты, на такой шаг NVIDIA пошла, чтобы подпортить старт продаж видеокарте AMD RX 5600 XT. Как известно, цена на карту от красных начинается с отметки в 279 долларов, однако, первые предложения будут продаваться за 300 долларов и выше, поскольку многие производители хотят заработать на новом устройстве. После подобного снижения, шансы на продажи у RX 5600 XT становятся призрачными, ведь она уступает RTX 2060 в производительности, а теперь ещё и имеет почти одинаковую цену.
рекламаЭксперты предполагают, что AMD может снизить цену на RX 5600 XT до 250 долларов, однако, это повлечёт за собой снижение цен и на другие модели. Пока же ход NVIDIA выглядит спланированной атакой на и без того шаткие позиции красных.
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила