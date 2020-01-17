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NVIDIA снизила цену GeForce RTX 2060 до 299 долларов – AMD RX 5600 XT стала бесполезной покупкой ещё до начала продаж

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Несколько дней мы писали о том, что компания EVGA первой пошла на снижение цен на популярную видеокарту GeForce RTX 2060. Так, производитель предлагает свой разогнанный продукт по сниженной цене в 279 долларов в виде временного эксклюзива, заявив, что официальная цена составляет 299 долларов. Многие эксперты скептически отнеслись к такой щедрости, заявив, что никто не станет снижать цены, а сама EVGA продаст несколько тысяч экземпляров в виде рекламной акции. Как стало известно, сегодня NVIDIA официально пошла на снижение цены на эту карточку до 299 долларов.

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GeForce RTX 2060 – одна из наиболее сбалансированных видеокарт. Её производительности достаточно для игры в разрешении 1080р на максимальных настройках во все игры. К сожалению, насладиться трассировкой лучей вам не удастся, ведь для этого придётся сбрасывать настройки графики. 

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Как утверждают эксперты, на такой шаг NVIDIA пошла, чтобы подпортить старт продаж видеокарте  AMD RX 5600 XT. Как известно, цена на карту от красных начинается с отметки в 279 долларов, однако, первые предложения будут продаваться за 300 долларов и выше, поскольку многие производители хотят заработать на новом устройстве. После подобного снижения, шансы на продажи у RX 5600 XT становятся призрачными, ведь она уступает RTX 2060 в производительности, а теперь ещё и имеет почти одинаковую цену. 

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Эксперты предполагают, что AMD может снизить цену на RX 5600 XT до 250 долларов, однако, это повлечёт за собой снижение цен и на другие модели. Пока же ход NVIDIA выглядит спланированной атакой на и без того шаткие позиции красных. 

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