AMD впервые подтвердила скорый выход флагманской видеокарты «Big Navi»
Долгое время существование высокопроизводительной видеокарты «Big Navi» было скорее слухами, чем реальностью. Глава AMD уклончиво уходила от ответов, сообщая, что работа ведётся. Время шло, а «Nvidia Killer» так и не появилась. Даже в рамках выставки CES 2020 об этом чипе не было никакой информации. однако, недавно сама Лиза Су рассказал о будущем производительных решений компании.
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В своём интервью Лиза Су была откровенна. Она сообщила, что следующее поколения APU будет построено на высокопроизводительных процессорах серии Zen 3, а также графическом чипе Navi. Также она рассказала, что именно в 2020 году выйдет новая линейка мощных видеокарт, которые получат всем известный «Big Navi». По мнению экспертов, ждать анонса новой карты стоит на выставке Computex 2020, которая пройдёт со 2 по 6 июня на острове Тайвань.
Это первое задокументированное подтверждение существования флагманской видеокарты на основе архитектуры RDNA2. К сожалению, глава AMD не поделилась информацией о сроках выхода подобного продукта, однако, она была настроена оптимистично и уверенно говорила о его преимуществах. Полное интервью ниже.
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