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Долгое время существование высокопроизводительной видеокарты «Big Navi» было скорее слухами, чем реальностью. Глава AMD уклончиво уходила от ответов, сообщая, что работа ведётся. Время шло, а «Nvidia Killer» так и не появилась. Даже в рамках выставки CES 2020 об этом чипе не было никакой информации. однако, недавно сама Лиза Су рассказал о будущем производительных решений компании.

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В своём интервью Лиза Су была откровенна. Она сообщила, что следующее поколения APU будет построено на высокопроизводительных процессорах серии Zen 3, а также графическом чипе Navi. Также она рассказала, что именно в 2020 году выйдет новая линейка мощных видеокарт, которые получат всем известный «Big Navi». По мнению экспертов, ждать анонса новой карты стоит на выставке Computex 2020, которая пройдёт со 2 по 6 июня на острове Тайвань.

Это первое задокументированное подтверждение существования флагманской видеокарты на основе архитектуры RDNA2. К сожалению, глава AMD не поделилась информацией о сроках выхода подобного продукта, однако, она была настроена оптимистично и уверенно говорила о его преимуществах. Полное интервью ниже.

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