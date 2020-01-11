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Несколько дней назад руководитель компании AMD Лиза Су поделилась с журналистами информацией, согласно которой высокопроизводительная видеокарта Big Navi уже близко. Многие восприняли эту информацию с некоторой долей скепсиса, ведь уже долгое время у красной компании нет достойного конкурента ТОПовым картам NVIDIA. Как оказалось, новый игровой король может быть ближе, чем мы думали.

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Тесты были проведены в программе OpenVR Benchmark. Согласно полученной информации, неанонсированная видеокарта от AMD обходит наиболее быструю карту NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti почти на 20%. Что любопытно, тестирование проводилось на мобильном процессоре AMD Ryzen 7 4800H, который пусть и является современным 7-нм чипом, но явно уступает своим настольным собратьям, вооружённым 8-ю или 16-ю ядрами.

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При изучении результатов важно обращать внимание на разрешение экрана. Эксперты указывают, что перед нами эталонный тест для VR, в котором долгое время лидировали зелёные карты. Тем удивительнее обнаружить на первом месте неизвестную карту от AMD.

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