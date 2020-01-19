Видеокарты NVIDIA GeForce следующего поколения предложат 2-кратный прирост производительности, сделав мощный скачок на 7-нм техпроцессе
Весь 2019 года NVIDIA демонстрировала стабильный, но медленный рост. Не помогло улучшить ситуацию и появление улучшенных карт с приставкой SUPER. Большая часть пользователей покупала экономные решения не дороже 250-300 долларов, игнорируя серию RTX, которая предлагала трассировку лучей по увеличенной цене. Однако, по мнению аналитиков, 2020 год будет переломным для компании.
рекламаОсновным драйвером роста станут видеокарты серии Ampere, которые могут быть представлены уже в марте. Все мы помним, насколько популярным было поколение видеокарт на архитектуре Pascal. Порой они предлагали двукратное увеличение производительности при аналогичной цене. Текущее поколение разочаровало покупателей, однако, эксперты полагают, что именно Ampere принесёт долгожданное увеличение быстродействия в играх.
рекламаГлавной причиной для роста производительности аналитики считают переход графических процессоров на 7-нм техпроцесс. Это, по их мнению, подтолкнёт к росту весь рынок, связанный с видеокартами. Больше всех выиграют продажи игр, которые увеличатся до 20%.
Подтверждением того, что инвесторы верят в способность зелёных выпустить подобный продукт, может быть постоянный рост акций, который мы наблюдали последние полгода. А уж если Уолл-стрит вкладывает в кого-то деньги, то к этой компании стоит присмотреться. Кроме того, не стоит забывать, что на позиции наступает AMD со своим «Big Navi», а также Intel с флагманскими дискретными видеокартами, которые могут преподнести несколько сюрпризов в конце 2020 – начале 2021 года.
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