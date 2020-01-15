Флагманская видеокарта Radeon RX 5950 XT была замечена на просторах интернета
Совсем недавно мы видели результаты тестирования неизвестной видеокарты AMD, которая оказалась почти на 20% быстрее самой производительной на данный момент GeForce RTX 2080 Ti. Как утверждают эксперты портала videocardz, есть очень большая вероятность, что флагманская видеокарта существует не только в голове Лизы Су, но и скоро будет представлена общественности.
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Новая утечка продемонстрировала запись в реестре EEC. Там указаны несколько ещё не анонсированных моделей, во главе которых стоит флагманская Radeon RX 5950 XT. По мнению экспертов, это может быть именно Big Navi, о которой мечтают фанаты компании AMD.
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Тем не менее, к подобным данным стоит относиться с определённой долей скептицизма. Так, подобный чип может выйти уже как часть шестисотой или шеститысячной серии, а может стать во главе новой линейки, как это было с видеокартами Fury. Также есть вероятность, что речь идёт о чипах, которые получат игровые приставки следующего поколения. Либо, мы вообще никогда не увидим продуктов с таким именем.
рекламаКак бы там ни было, для тех, кто ожидает перемен на рынке видеокарт, это должно стать отличной новостью, ведь конкуренция всегда приводит к снижению цен и росту производительности.
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