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По всей видимости «Big Navi» уже рядом. То и дело руководители AMD делятся с журналистами своим видением будущего, а также вектором развития компании на ближайшие годы. Сразу после выставки CES 2020 технический директор AMD Марк Папермастер рассказал о том, чего стоит ждать от красной команды уже в этом году.

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Первое, о чём он упомянул, это о дисплеях высокого разрешения. По его мнению, люди уже готовы переходить на 4К, но не решаются, поскольку текущее поколение видеокарт этого не позволяет. Также он рассказал, что геймеры хотят делиться своими достижениями в режиме реального времени, для чего нужен не только скоростной интернет, но и мощный процессор и видеокарта. Ещё более высокие запросы предъявляют создатели видеоконтента и сложной графики. Всё это, по его словам, является приоритетом для будущего поколения видеокарт Radeon.

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В своём интервью он упомянул новую технологию SmartShift, которая позволяет использовать тесную интеграцию между CPU и GPU, увеличивая общую производительность на 10%. По его словам, именно эта интеграция лежит в основе консолей следующего поколения, и именно она позволит в будущем увеличить быстродействие игр в разрешении 8К.

Что до технологии сверхвысокого разрешения 8К, то он однозначно заявил, что продукты AMD будут готовы к вызову, который был брошен и смогут обеспечить отличную производительность в играх на этом разрешении. Также Марк добавил, что считает неправильным, когда доступ к технологиям получают ограниченное количество людей. Будущие продукты AMD будут нацелены на массовость и производительность.