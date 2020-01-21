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Ценовая война принесла свои первые плоды. Nvidia снизила цены на свою видеокарту GeForce RTX 2060 с 350 до 300 долларов. AMD выпустила отличную видеокарту Radeon RX 5600 XT, попутно разогнав её на 10% при сохранении ценника в 279 долларов. Эксперты сайта techspot решили протестировать новинку и узнать, насколько хорошо она справляется со своими задачами.

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В тесте участвуют две модели: первая – стоковый вариант, который не получил разгона; вторая – с прошитым BIOS, который увеличил пропускную способность памяти и тактовые частоты.

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