Видеокарта Radeon RX 5600 XT с лёгкостью обходит более дорогую GeForce RTX 2060 демонстрируя впечатляющие результаты - эксперты techspot
Ценовая война принесла свои первые плоды. Nvidia снизила цены на свою видеокарту GeForce RTX 2060 с 350 до 300 долларов. AMD выпустила отличную видеокарту Radeon RX 5600 XT, попутно разогнав её на 10% при сохранении ценника в 279 долларов. Эксперты сайта techspot решили протестировать новинку и узнать, насколько хорошо она справляется со своими задачами.
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В тесте участвуют две модели: первая – стоковый вариант, который не получил разгона; вторая – с прошитым BIOS, который увеличил пропускную способность памяти и тактовые частоты.
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рекламаКак видите, между картами полный паритет в производительности. Можно даже сказать, что красная карточка немного выигрывает, однако, это будет незаметно в реальных условиях. А вот цена у неё на 20 долларов меньше, что может сыграть ключевую роль в выборе. Тем не менее, стоит учитывать, что первое время Radeon RX 5600 XT может продаваться по завышенной цене. Кроме того, интересны возможности разгона красной карточки. Есть мнение, что она получила максимальный буст с завода и не способна на какой-либо дополнительный разгон. Больше информации здесь.
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