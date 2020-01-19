Драйвер NVIDIA закрыл ошибку в игре Ведьмак 3 спустя 4 года после её выхода
NVIDIA постоянно радует владельцев видеокарт новыми драйверами. В них компания старается реализовывать все возможности архитектуры, поддерживая десятки видеокарт в актуальном состоянии. При этом, постоянно выходят небольшие заплатки для новых игр, которые устраняют досадные баги и недоработки. Однако, бывает и такое, когда производитель годами не замечает ошибку, которая мешает наслаждаться игровым процессом. Нет ничего удивительного, если это небольшая игра от никому не известного разработчика, но, когда мы говорим о таком колоссе, как The Witcher 3, понять поведение NVIDIA просто невозможно.
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Как сообщается, несколько дней назад вышла стабильная версия драйвера NVIDIA GeForce 442.01, которая решает проблемы в играх Call of Duty: Modern Warfare и The Witcher 3. Что до первой игры, то в исправлении нет ничего удивительного, игра новая и заплатки к ней ещё будут выходить, а вот с Ведьмаком всё не так просто.
рекламаСообщается, что в дополнении к игре «Кровь и вино» при определённом сценарии происходит вылет игры. Неизвестно, какого количества пользователей коснулась данная проблема, но тот факт, что NVIDIA не замечала столь давний баг, вызывает вопросы. Кроме проблемы с вылетом The Witcher 3, устранена несовместимость NVIDIA SLI в сочетании с G-SYNC.
рекламаСкачать ПО можно здесь. Производитель сообщает: для видеокарт Turing GeForce RTX 20 и GeForce GTX 16ХХ драйвер доступен только на ОС Windows 10Х64.
P.S. Надеемся, наши читатели расскажут нам, как с устранением ошибок обстоят дела на видеокартах компании AMD.
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