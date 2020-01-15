Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Два основных производителя видеокарт NVIDIA и AMD давно поделили рынок графических процессоров. В настоящее время большая часть рынка находится в руках зелёных, но это не означает, что так будет длиться вечно. У красных вот-вот появится флагманский Big Navi, которая не только позволит компании укрепиться на рынке высокопроизводительных решений, но и значительно повысит её репутацию. Кроме того, это благотворно отразиться на ценах, ведь NVIDIA придётся снижать стоимость своих переоценённых карточек с трассировкой лучей.

реклама

В настоящее время обе компании используют собственные разработки низкоуровневых API. Однако, обе внедрили поддержку API конкурента для избегания проблем с отдельными играми. Давно известно, что проекты, которые в первую очередь построены на Vulkan, гораздо лучше идут на видеокартах AMD. В этом нет ничего удивительного. Однако, многие видеокарты NVIDIA испытывают трудности с последней версией этого API. Как стало известно, в новых драйверах GeForce 441.99 реализована полная поддержка Vulkan версии 1.2. Что важно, драйвер реализовал все существующие технологии, что дало возможность сделать его совместимым с шестисотым, семисотым, девятисотым, тысячным и текущим поколением видеокарт NVIDIA.

реклама