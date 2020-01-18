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Буквально день назад мы стали свидетелями настоящей ценовой войны между компаниями AMD и Nvidia. Вначале произошло снижение цены на одну из самых продаваемых видеокарт GeForce RTX 2060 с 350 до 300 долларов. По логике зелёных, это должно было ударить по позициям красных, испортив новой видеокарте Radeon RX 5600 XT старт и хорошие продажи. Ответ со стороны AMD стал ещё более неожиданным. Компания разослала партнёрам новую версию BIOS, которая значительно подняла производительность новой карточки. Теоретически, все крупные партнёры должны были выпустить прокаченные видеокарты Radeon RX 5600 XT, но, похоже, ASUS не спешит увеличивать быстродействие своих продуктов.

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Как сообщает ресурс videocardz, эксперты уже успели познакомиться со спецификациями новых видеокарт ASUS Radeon RX 5600 XT TUF и STRIX, однако, к своему удивлению, не обнаружили там того буста, который должен был там быть. Проще говоря, тактовая частота гораздо ниже, чем полагается.

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Во всём остальном это отличные видеокарты. STRIX получила двойное питание, к тому же у неё и без того повышенные тактовые частоты. В настоящее время неясно, станут ли все производители следовать новой политике AMD, подняв тактовую частоту. Видимо будут и такие, кто понадеется на необразованность покупателей в этом вопросе. Как бы то ни было, до начала продаж осталось совсем немного времени, а значит, успеть прошить десятки тысяч видеокарт – не такая лёгкая задача.