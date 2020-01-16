Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Google Play будет автоматически обновлять все приложения, не информируя владельца смартфона о своих действиях

для раздела Блоги
2
Ситилинк продает 9700K заметно дешевле чем 8700K - надо брать
Мощнейшее падение цен 2080 Super - до уровня обычных 2080
Еще одна 2080 Super и еще дешевле - цена идет к 40 т.р.!
Цены на память снижены на 30% - пора брать
Смотри цену сидя - 2080 MSI Gaming X Trio дешевле рефа
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

С каждым годом количество полезных и нужных приложений на наших смартфонах увеличивается. Почти все они получают постоянные обновления, поскольку это помогает не только улучшать их характеристики, но и выпускать обновления безопасности, не позволяя злоумышленникам использовать баги и уязвимости. Чем больше приложений, тем больше сообщений, которые система показывает пользователю. Бороться с этим невозможно. Пытаясь уменьшить количество спам-уведомлений на смартфонах, Google неожиданно приняла решение отказаться от показа уведомлений при обновлении приложений. 

реклама

Если вы принадлежите к числу пользователей, которые хотят контролировать процесс обновлений приложений через Google Play Store, то вам стоит перейти в меню настроек и поставить галочки в уведомлениях напротив первых двух пунктов, как это сделано на картинке снизу. Кроме того, стоит зайти в меню автообновления приложений и также указать там предпочитаемую сеть (например, Wi-Fi), либо пункт «никогда», сделав автоматические обновления невозможными. 

реклама

Google уже подтвердила, что это не ошибка. Новая политика компании позволит сократить число уведомлений, облегчив работу на смартфоне. Тем, кто и раньше не замечал подобных уведомлений, не стоит волноваться. Google утверждает, что система отлично справляется и сама знает, когда и что показывать пользователю.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
рейтинг: 5.0 из 5
голосов: 2
Добавить в закладки
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор SSD-накопителя PCIe NVMe Viper VPR100 RGB 256 Гбайт (VPR100-256GM28H)
8
Выбор лучшей видеокарты для игрового компьютера стоимостью до 12 тысяч рублей: январь 2020
63
Обзор и тестирование видеокарты MSI Radeon RX 5500 XT Gaming X
47
Тестирование трех поколений видеокарт и процессоров в игре Far Cry New Dawn
23
Тестирование трех поколений видеокарт и процессоров в игре Hitman 2: январь 2020
14
Intel против AMD: сравниваем производительность Core i9-9900K и Ryzen 7 3700X на частоте 4 ГГц
458
Игровая индустрия: итоги 2019 года — лучшие игры года и самые интригующие в 2020
28
Тестирование видеокарт, процессоров и игровых компьютеров в Need for Speed Heat
14
Обзор и тестирование материнской платы MSI MEG X570 Unify
50
Тестирование видеокарт, процессоров и игровых компьютеров в Far Cry New Dawn
16

Интересные материалы

Intel против AMD: сравниваем производительность Core i9-9900K и Ryzen 7 3700X на частоте 4 ГГц
11 января 2020 458
Выбор лучшей видеокарты для игрового компьютера стоимостью до 12 тысяч рублей: январь 2020
15 января 2020 63
Бюджетный ПК стоимостью 10-12 тысяч рублей: суровая реальность или неплохая «печатная машинка»?
4 января 2020 139
Обзор и тестирование видеокарты MSI Radeon RX 5500 XT Gaming X
14 января 2020 47
Деньги вперед: главные игры января 2020 года
7 января 2020 40
Игровая индустрия: итоги 2019 года — лучшие игры года и самые интригующие в 2020
10 января 2020 28

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

NVIDIA выпустила драйвер с полной поддержкой технологий компании AMD
37
Пользователи Windows 7 массово переходят на Linux - на рынке операционных систем грядёт большой передел
113
Новые процессоры AMD Ryzen 4000 Renoir обходят Intel Ice Lake со значительным отрывом в 30%
88
Первый взгляд на самую быструю ОЗУ DDR5 4800 МГц от SK Hynix
28
Флагманская видеокарта Radeon RX 5950 XT была замечена на просторах интернета
22
Intel Core i7-10700 с 8 ядрами и поддержкой Hyper-Threading не смог превзойти AMD Ryzen 7 3800X в бенчмарке 3DMark 11
63
Western Digital представила прототип карманного SSD SanDisk объёмом 8 Тбайт
5
РЖД закупает 15000 компьютеров на базе процессора Эльбрус за миллиард рублей
158
Новая критическая уязвимость ставит под угрозу все ОС Windows за 20 лет - ошибка в crypt32.dll позволит вредоносным программам обманывать антивирусы и выдавать себя за легальное ПО
19
Всеобщая мобилизация: соотечественник призывает поднять российский оверклокинг с колен
218
Эффект EPYC в действии: гиперпинок обрушил цены на Intel Xeon
17
Регистрация Radeon RX 5950 XT в таможенной базе – курьёз, граничащий с провокацией
9
Новые данные о производительности 10-ядерного процессора Intel семейства Comet Lake-S — новинка уступает даже AMD Ryzen 7 3800X
117
AMD дала понять, кому не советует покупать Ryzen Threadripper 3990X за $3990
25
Разработчикам AMD Ryzen удастся повлиять на эффективность графической архитектуры RDNA 2
3
Инди-разработчик загрузил свою игру на «торренты», после чего её продажи подскочили на 400 %
37
AMD Ryzen 7 4800H (Renoir) ожидаемо превзошёл Intel Core i7-10750H (Comet Lake-H) в бенчмарке 3DMark 11
9
Палач Рока рубит демонов в новом трейлере DOOM Eternal
21
С 2016 года в среднем сегменте видеокарт почти нет прироста производительности
39
Похоже, авторы Metro Exodus намекают на скорый релиз второго дополнения
11

Популярные статьи

Выбор лучшей видеокарты для игрового компьютера стоимостью до 12 тысяч рублей: январь 2020
63
Что делать пользователям Windows 7 в 2020 году
61
Сборка компактного игрового системника
55
Система на Ryzen Threadripper 3970X. Корпус Be quiet Dark Base 900 — оценка эффективности охлаждения на «лабораторном стенде»
77
Улучшаем эффективность системы охлаждения видеокарты Radeon RX560
60
Обзор SSD-накопителя PCIe NVMe Viper VPR100 RGB 256 Гбайт (VPR100-256GM28H)
8

Сейчас обсуждают

Сильвестр с талоном
20:00
Ой, Дима, ничего мне не говори про Испанию, уксус какой-то, я больше Францию уважаю
41% геймеров на ПК являются обладателями процессоров AMD
Сильвестр с талоном
19:59
Да слышали, конечно, просто у нас контора только Интел ранее покупала. Ну на крупные проекты там точно амд не возьмут, но там админы и не решают, у нас крупные контакты с Интел, циска, эйчпи и пр. Там...
41% геймеров на ПК являются обладателями процессоров AMD
dimkahon
19:58
То и значит, что были две оси координат в плоскости и массив величин вертикали. В думе 1-2 нет ни одного места, где можно встать и сверху и снизу, например, моста. Ну и плюс спрайтовые модели. Все эти...
Сотрудник id Software: DOOM Eternal — лучшая игра из когда-либо нами созданных
Олег Власов
19:58
Может лучше выдавать им безплатные пайки на Колыме?
Правительство требует от Яндекса создать отечественную ОС на замену Android
Рашид Ходжаниязов
19:53
Цена Интела 32000 , а АМД 22000, причем более дорогой процессор проиграл. А по цене нужно было сравнить с AMD Ryzen 9 3900X, вот с ним цена ближе, ато получилось как делали раньше, берут дорогой Интел...
Intel против AMD: сравниваем производительность Core i9-9900K и Ryzen 7 3700X на частоте 4 ГГц
Bit Super
19:53
А платить за трафик Google Play тоже будет?
Google Play будет автоматически обновлять все приложения, не информируя владельца смартфона о своих действиях
Игорь Стратиенко
19:52
До "Эльбруса" много чего было и вместе с ним много чего есть В советские времена: -Прямые клоны иностранных процессоров: К580ВМ80 - i8080, K1810ВМ86 - i8086, К1810ВМ88 - i8088, К1821ВМ85 - i8085, Т34...
РЖД закупает 15000 компьютеров на базе процессора Эльбрус за миллиард рублей
Дмитрий Лещенко
19:51
Аххахааа
41% геймеров на ПК являются обладателями процессоров AMD
Дмитрий Лещенко
19:50
А ты просто невдалеке сидел так и тоооненьким голосом матерым айтишникам посоветовал -"ребят, слышали про триппер?"
41% геймеров на ПК являются обладателями процессоров AMD
CufoH
19:49
Не в курсе, на сколько тебе еще это интересно...но тем не менее: ДА,МОЖНО!))))
Обзор механической клавиатуры Cougar 700K и мыши Cougar 550M: комплект настоящего геймера
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем