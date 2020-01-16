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С каждым годом количество полезных и нужных приложений на наших смартфонах увеличивается. Почти все они получают постоянные обновления, поскольку это помогает не только улучшать их характеристики, но и выпускать обновления безопасности, не позволяя злоумышленникам использовать баги и уязвимости. Чем больше приложений, тем больше сообщений, которые система показывает пользователю. Бороться с этим невозможно. Пытаясь уменьшить количество спам-уведомлений на смартфонах, Google неожиданно приняла решение отказаться от показа уведомлений при обновлении приложений.

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Если вы принадлежите к числу пользователей, которые хотят контролировать процесс обновлений приложений через Google Play Store, то вам стоит перейти в меню настроек и поставить галочки в уведомлениях напротив первых двух пунктов, как это сделано на картинке снизу. Кроме того, стоит зайти в меню автообновления приложений и также указать там предпочитаемую сеть (например, Wi-Fi), либо пункт «никогда», сделав автоматические обновления невозможными.

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Google уже подтвердила, что это не ошибка. Новая политика компании позволит сократить число уведомлений, облегчив работу на смартфоне. Тем, кто и раньше не замечал подобных уведомлений, не стоит волноваться. Google утверждает, что система отлично справляется и сама знает, когда и что показывать пользователю.