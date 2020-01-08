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Очень скоро состоится анонс новых настольных процессоров Intel 10-го поколения. В настоящее время мы знаем почти все характеристики новых чипов. Неизвестной осталась только цена и дата выхода новых процессоров. Кроме того, не ясно, насколько они окажутся производительнее 9-го поколения, что и определит, будут ли они популярны у покупателей.

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В ходе предварительных тестов в руки к аналитикам попали любопытные данные, на основании которых становится очевидно, что ждать заоблачных скоростей не приходится. Перед нами 10-ядерный флагман Core i9-10900K и 6-ядерный производительный процессор Core i5-10600K. Нужные нам процессоры в самом низу списка.

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Как сообщают эксперты, оба процессора были некорректно определены программами, что не позволило им набрать достаточное количество балов, однако, то что мы видим, далеко от идеала и тянет на очередные 5% прироста при корректном прохождении обоих тестов. Ранее Intel подготовила для журналистов слайд, на котором рассказала, насколько новый 10-ядерный процессор окажется производительнее своего 8-ядерного предшественника. Пока неясно, как процессоры Intel будут достигать таких высот. Особенно учитывая, что в текущем состоянии они проигрывают даже Ryzen 7 3700Х. Между тем эксперты настроены оптимистично, надеясь, что к выходу удастся решить все проблемы чипов, которые обещают быть чрезвычайно горячими.