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Microsoft напомнила об окончании срока жизни Windows 7 и предложила всем перейти на Windows 10

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До окончания срока поддержки Windows 7 осталось чуть больше недели. Между тем, не все верят, что Microsoft действительно после 14 января перекроет сотнями миллионам пользователей «Семёрки» доступ к бесплатным обновлениями безопасности и защитам от критических угроз. Так, новостное агентство РИА Новости обратилось в пресс-службу Microsoft в России за разъяснениями.

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Как сообщили представители софтверного гиганта, продления срока не будет. Windows 7 создавалась в совершенно иное время, когда вирусные угрозы были гораздо менее опасны, чем современные киберугрозы. Именно поэтому для защиты своего компьютера всем пользователям предлагается в кратчайшие сроки перейти на новую ОС. Она полностью соответствует тем вызовам, которые стоят перед обществом. 

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Также в компании Microsoft сообщили, что после 14 января все пользователи устаревшей системы окажутся беззащитны, а значит, не смогут быть уверенными в своей безопасности. Именно поэтому после 14 января Microsoft начнёт показывать на рабочем столе устаревшей системы большое информационное сообщение, в котором настоятельно попросит отказаться от небезопасной операционки. 

Как сообщают эксперты, в течение нескольких месяцев будет наблюдаться отток пользователей со старой ОС. Между тем, они напоминают, что ещё можно воспользоваться способом бесплатного обновления лицензионной версии Windows 7 до актуальной системы или получить доступ к бесплатным обновлениям старушки «Семёрки» на три года. 

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