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Согласно недавней статистике геймеры не торопятся приходить на новую версию настольной операционной системы Windows 10. Мало того, наблюдается обратная тенденция, когда геймеры отказываются от «Десятки» в пользу «Семёрки». Как показывают глобальные данные аналитического агентства StatCounter, это не оказало влияния на исход миллионов пользователей с устаревшей операционки.

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Итак, на 1 ноября 2019 год количество активных ПК под управлением Windows 7 составляло 27.49%, что примерно равно 275 миллионам компьютеров, если отталкиваться от озвученной Microsoft цифры в 1 миллиард подключённых систем. На тот же период число компьютеров, работающих на Windows 10, составляло 64.64% или 645 миллионов устройств.

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Теперь обратимся к свежим данным: на 1 января 2020 года процент ПК под управлением Windows 7 упал до 26.03%, а под управлением Windows 10 поднялся до 65.82%.

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Как видно из таблицы, около 15 миллионов пользователей отказались от использования старушки «Семёрки». Это очень внушительная цифра. Что ещё важнее, в ближайшие месяцы мы станем свидетелями настоящего исхода, поскольку уже через неделю поддержка Windows 7 будет окончена.