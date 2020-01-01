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14 января официально выбрано днем «смерти» операционной системы Windows 7. На это можно реагировать с улыбкой, заявляя, что Windows 10 – самая лучшая ОС, а можно волноваться и переживать за собственную безопасность. Для того, чтобы наши читатели не оказались среди тех, кто рвёт на себе волосы в бессильной борьбе со стихией, мы ещё раз даём полную информацию о том, как решить все свои проблемы с Windows 7 в новом году.

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Итак, перед вами есть два пути: можно обновить свою лицензионную копию Windows 7 до самой последней версии ОС, а можно остаться на Семёрке, получая обновления безопасности ещё три года.

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Windows 7 в Windows 10.

Вам потребуется утилита Media Creation Tool. Собственно, она всё сделает за вас, нужно только ввести свой лицензионный ключ и наслаждаться Десяткой. Как вы уже видели, нужна только лицензионная копия, однако, сейчас дешёвыми легальными ключами завален весь интернет.

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Windows 7 на три года.

Для этого переходим по ссылке и качаем все файлы. В прошлый раз читатели жаловались, что не могут зарегистрироваться, для получения доступа к файлам. Для регистрации подойдёт почта от Google. Предварительно вам потребуется установить следующие обновления системы KB4490628 и KB4474419. Перезагрузить ПК, скачать и установить KB4523206. Далее скачиваем и устанавливаем BypassESU (находится по ссылке на форуме), а за этим тестовое обновление ESU KB4528069. 3 года официальной поддержки вам гарантированы. Все подробности в предыдущих материалах (1 и 2). Не благодарите.