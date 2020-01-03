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2020 год начался с удивительных фатов. Так, несмотря на то, что 14 января настольная операционная система Windows 7 окажется без обновлений безопасности, на неё продолжают переходить всё больше геймеров. Видимо, их не пугает потенциальная возможность через год оказаться лишенными новых игр. Ещё меньше геймеров интересуют дорогие мониторы, имеющие разрешение 2К и 4К.

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Так, мы можем оценить свежую статистику Steam, согласно которой мониторы с высоким разрешением вообще никому не нужны. Давайте рассмотрим информацию более подробно: 1366 x 768 – это старые ноутбуки, которых с каждым месяцем становится всё меньше. За декабрь они потеряли 2.19%, набрав 8.6%, что говорит о скором уходе мониторов с таким разрешением из списка.

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У перспективного разрешения 2560 x 1440 (2К) всё складывается не так радужно, как предсказывали маркетологи. Так, на начало января 2020 года таких дисплеев всего 6.74%. Здесь можно назвать два главных фактора повлиявших на низкий спрос на 2К-миониоры. Первый – высокая цена на подобные устройства. Второй – текущее поколение видеокарт не справляется с играми в 2К на максимальных настройках.

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Почти 70% от общего числа достигли мониторы 1080р. Это самый высокий показатель за всю историю. За декабрь число таких мониторов увеличилось на 4.64%. Что до 4К, то эти мониторы потеряли 0.33% за месяц, набрав всего 1.51%. Неужели их владельцы разочаровались в таком высоком разрешении?

Что же, тенденции ясны. Если цены на мониторы 2К и 4К не упадут, то они ещё долго будут оставаться уделом энтузиастов.