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Геймеры массово переходят на Windows 7 – устаревшая ОС за месяц набрала + 17% пользователей в Steam

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Steam ежемесячно приводит данные популярности тех или иных компонентов компьютеров и настольных операционных систем. Можно сколько угодно говорить о неточности информации, предоставляемой самым большим цифровым магазином, но, по большому счёту, никто более подробных данных не даёт. На этот раз мы изучим распределение операционных систем. 

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Если посмотреть на данные ноября, то можно увидеть, что намеченная в конце ноября тенденция подтвердилась: Windows 10 не просто теряет популярность – она обрушилась на целых 15%. В то же время старушка Windows 7 не просто прибавила – она получила дополнительные 17% пользователей. Ниже данные на конец ноября. 

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Таким образом на данный момент у Windows 10 - 61.09%, а у Windows 7 – 33.04%. Странно то, что всё это происходит на фоне окончания поддержки «Семёрки», которая после 14 января перестанет обновляться. Видимо геймеров не волнуют проблемы безопасности, или они просто прочитали наш материал, воспользовавшись скрытой лазейкой. Ниже новые данные за декабрь. 

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Что до Windows 8.1, то она скоро совсем исчезнет из списка, потеряв за месяц 0.67%, набрав в итоге 1.79%. Есть мнение, что Steam предоставляет нерепрезентативные данные и может ими манипулировать на своё усмотрение. Однако, как это уже отмечалось выше, другого надёжного источника просто нет.  

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