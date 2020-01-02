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Легендарной видеокартой GeForce GTX 1060 пользуются 20% всех геймеров Steam – процент видеокарт AMD стремительно уменьшается

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Мы уже публиковали данные по распределению операционных систем за 2019 год по версии Steam. Как оказалось, пользователи не обращают внимания на окончание поддержки устаревшей ОС, выбирая простоту использования и удобство. Сейчас мы готовы поделиться новыми сведениями о том, какие видеокарты стали популярными в 2019 году.

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Итак, если судить по Steam, то видеокарты AMD покупают или майнеры или геймеры из других игровых магазинов. Первые 15 позиций прочно заняли карты от NVIDIA. Что любопытно, если приплюсовать все эти видеокарты, то получится, что наиболее популярные 15 позиций приносят зелёным невероятные 57.81%. Занимающая 16-е место видеокарта Radeon RX 580 от AMD набрала всего 1.29%. 

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Если говорить о лидерах, то первое место удерживает легендарная видеокарта GeForce GTX 1060. Мало того, на начало января 2020 года она смогла увеличить отрыв, принеся в копилку NVIDIA 20.3% от общего числа всех участвующих в опросе систем. А это невероятные +5.66%, которые свидетельствуют о большом кредите доверия к продукции зелёных, и теряющей популярность с каждым месяцем команде красных. Что до новых видеокарт серии Radeon RX 5700, то их количество составляет около 0.22% и за отчётный период декабря не прибавило ни одной сотой процента.  

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whitespirit
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Легендарной видеокартой GeForce GTX 1060 пользуются 20% всех геймеров Steam – процент видеокарт AMD стремительно уменьшается
wwr222
17:06
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LoL
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AMD захватила 40% рынка процессоров впервые за более чем 10 лет
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