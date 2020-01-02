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На 2020 год намечен выход множества видеокарт, с некоторыми из которых мы уже успели познакомиться ранее. Так, Radeon RX 5600 XT – одна из наиболее перспективных карт от AMD, которая должна помочь красной команде вернуть утерянные позиции на рынке дискретных решений. Сегодня появились новые сведения о мобильной версии потенциального хита.

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Как сообщает ресурс wccftech, в тесте участвовала мобильная версия Radeon RX 5600М, результаты которой сравнили с популярной картой от NVIDIA GeForce RTX 2060. В руки к экспертам попал ноутбук на базе процессора AMD Ryzen 7 4800H, который имеет 8 полноценных ядер, работающих в штатном режиме на тактовой частоте 2.9 ГГц, в режиме турбо – 4.3 ГГц. Процессор поддерживает технологию многопоточности.

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Со стороны Intel участвовал Core i9-9980H, который оказался на 30% производительнее решения от AMD, поскольку может похвастаться более высокими тактовыми частотами: 2.3 ГГц/4.6 ГГц. Что до достижений видеокарт, то выяснилось, что новая карта от красных идёт вровень с GeForce RTX 2060.

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Важно понимать, что со стороны AMD у нас продукт, который ещё не поступил в широкую продажу, а значит, драйверы могут существенно улучшить производительность видеокарты. В то время как Core i9-9980H от Intel уже давно находится в свободной продаже.