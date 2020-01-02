Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

В новых тестах видеокарта Radeon RX 5600М оказалась на равных с GeForce RTX 2060

для раздела Блоги
2
Неукротимый слив i9 9900K - кардинально дешевле чем раньше
<b>Слив RTX 2080 начался</b> - смотри цену сидя
Обвал цен RTX 2070 - уровень цен, который ждали в 2020
Вторая RTX 2070 за копейки
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

На 2020 год намечен выход множества видеокарт, с некоторыми из которых мы уже успели познакомиться ранее. Так, Radeon RX 5600 XT – одна из наиболее перспективных карт от AMD, которая должна помочь красной команде вернуть утерянные позиции на рынке дискретных решений. Сегодня появились новые сведения о мобильной версии потенциального хита.

реклама

Как сообщает ресурс wccftech, в тесте участвовала мобильная версия Radeon RX 5600М, результаты которой сравнили с популярной картой от NVIDIA GeForce RTX 2060. В руки к экспертам попал ноутбук на базе процессора AMD Ryzen 7 4800H, который имеет 8 полноценных ядер, работающих в штатном режиме на тактовой частоте 2.9 ГГц, в режиме турбо – 4.3 ГГц. Процессор поддерживает технологию многопоточности. 

реклама

Со стороны Intel участвовал Core i9-9980H, который оказался на 30% производительнее решения от AMD, поскольку может похвастаться более высокими тактовыми частотами: 2.3 ГГц/4.6 ГГц. Что до достижений видеокарт, то выяснилось, что новая карта от красных идёт вровень с GeForce RTX 2060. 

реклама

Важно понимать, что со стороны AMD у нас продукт, который ещё не поступил в широкую продажу, а значит, драйверы могут существенно улучшить производительность видеокарты. В то время как Core i9-9980H от Intel уже давно находится в свободной продаже. 

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
рейтинг: 2.6 из 5
голосов: 5
Добавить в закладки
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce GTX 1660 Super Gaming X: гейминг раз, гейминг два
15
Core i3-9100F VS Pentium G5600F VS Ryzen 5 1600 VS Ryzen 5 1500X в связке с GeForce RTX 2060: тесты в 1080p и 1440p
26
Обзор и тестирование процессорного кулера AeroCool Cylon 4
13
Игровая индустрия: итоги 2019 года — основные номинации
13
«Core i7-9700КF + GeForce RTX 2070» VS «Core i5-9400F + GeForce RTX 2080»: тесты в 1080р и 1440p
16
Core i5-9400F VS Core i3-9350KF VS Ryzen 7 1700 VS Ryzen 5 2600X в связке с GeForce RTX 2070 – тесты в 1080p и 1440p
18
Обзор ноутбука ASUS ZenBook 15 UX534FTC
9
Обзор комплекта корпусных вентиляторов AeroCool Edge 14 Pro: полная свобода
16
Core i5-9400F и GeForce RTX 2060 против Core i3-9100F и GeForce RTX 2070: тесты в 1080р и 1440p
36
Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR4-3200 ADATA XPG Spectrix D41 (AX4U3200316G16-DR41) объемом 32 Гбайт
17

Интересные материалы

Тестирование трех поколений видеокарт и процессоров в игре Red Dead Redemption 2
25 декабря 2019 88
Core i5-9400F VS Ryzen 7 2700 в связке с GeForce RTX 2060: тестирование в 1080p и 1440p
22 декабря 2019 55
Core i3-9100F VS Ryzen 5 2500Х в связке с GeForce GTX 1660 Ti: тестирование в 1080p и 1440p
20 декабря 2019 51
Core i5-9400F и GeForce RTX 2060 против Core i3-9100F и GeForce RTX 2070: тесты в 1080р и 1440p
27 декабря 2019 36
Core i3-9100F VS Pentium G5600F VS Ryzen 5 1600 VS Ryzen 5 1500X в связке с GeForce RTX 2060: тесты в 1080p и 1440p
1 января 2020 26
Обзор корпуса AeroCool Shard
24 декабря 2019 25

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Геймеры массово переходят на Windows 7 – устаревшая ОС за месяц набрала + 17% пользователей в Steam
110
Решение проблемы окончания поддержки Windows 7 - два способа сделать вашу систему актуальной в 2020 году
54
В The Elder Scrolls V: Skyrim добавили хоббитов и драконов, а мир переделали в Средиземье
6
Самые важные анонсы CES 2020 – 64-ядерный Threadripper 3990X, 8-ядерный Ryzen 9 4900H и мощная видеокарта Radeon RX 5600 XT
58
AMD захватила 40% рынка процессоров впервые за более чем 10 лет
192
Новый процессор Intel Core i9-10900K окажется на 30% быстрее своего предшественника Core i9-9900K
98
Названа самая перспективная технология для геймеров в 2020 году
12
На презентации AMD на CES 2020 в центре внимания окажется архитектура Zen 3
16
Легендарной видеокартой GeForce GTX 1060 пользуются 20% всех геймеров Steam – процент видеокарт AMD стремительно уменьшается
33
Крупные технические ресурсы полгода публиковали фейковые изображения смартфонов, сделанные школьником в Фотошопе
15
Intel значительно увеличит производительность ноутбуков в 2020 году
14
Blackview подвела итоги 2019 года
9
Фотореализм Microsoft Flight Simulator — в новом геймплейном видео
12
Процессоры AMD Ryzen 4000 сосредоточатся на улучшении IPC и увеличении кэша L3
32
AMD ставит новые рекорды в немецкой рознице на фоне роста цен на процессоры Intel
29
Топ-7 Android-смартфонов 2019 года по версии "Связного"
+
В Epic Games Store раздают Steep и обновлённые издания Darksiders и Darksiders II
14
S.T.A.L.K.E.R. 2 засветилась в официальном списке игр на движке Unreal Engine 4
33
Sekiro Shadows Die Twice стала игрой года по версии «Премии Steam»
5
Заснеженные пейзажи в свежем видео по Microsoft Flight Simulator
4

Популярные статьи

Core i3-9100F VS Pentium G5600F VS Ryzen 5 1600 VS Ryzen 5 1500X в связке с GeForce RTX 2060: тесты в 1080p и 1440p
26
Лучшие смартфоны среднего уровня 2019 года
9
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce GTX 1660 Super Gaming X: гейминг раз, гейминг два
15
Баребон ASRock DeskMini 110 - обзор и кофемод
20

Сейчас обсуждают

Archont
20:20
Главное, чтобы был нормальный SDK. И тогда даже если Сталкер 2 окажется дерьмом, то моддеры сами его до ума доведут.
S.T.A.L.K.E.R. 2 засветилась в официальном списке игр на движке Unreal Engine 4
Asmodeus
20:19
Что тут можно сказать....? Основная масса геймеров - жертвы рекламы и собственной тупости. Не редко общаюсь с народом купившим 1050 Ti недавно. И они говорят....
Легендарной видеокартой GeForce GTX 1060 пользуются 20% всех геймеров Steam – процент видеокарт AMD стремительно уменьшается
redneck_prm
20:18
ирония в том, что это единственное правило, которое я помню со школьного курса. правда, сие знание не отягощает меня обязанностью тщательно вычитывать свои интернетосрачевые каменты >>> И еще, меня ...
Баребон ASRock DeskMini 110 - обзор и кофемод
MriS
20:15
5600xt скоро выйдет с 12 гигами и наведет порядок)))
Глава AMD предвкушает анонс новинок 2020 года
Сергей Р
20:15
Предвкушает анонс, а люди с 5700 мучаются до сих пор.
Глава AMD предвкушает анонс новинок 2020 года
Андрей Андронов
20:14
Как раз видеопамять решает как и опера.
Легендарной видеокартой GeForce GTX 1060 пользуются 20% всех геймеров Steam – процент видеокарт AMD стремительно уменьшается
Алексей Яблоков
20:13
Когда вводили XP или семерку рассказывали какие они шустрые по сравнению с предыдущими системами... для десятки же чуть ли не официально признаётся что она медленнее.
Геймеры массово переходят на Windows 7 – устаревшая ОС за месяц набрала + 17% пользователей в Steam
Андрей Андронов
20:11
Каэс давно умерла после револьвера и уж тем более кидка на бабки купивших игру......
Легендарной видеокартой GeForce GTX 1060 пользуются 20% всех геймеров Steam – процент видеокарт AMD стремительно уменьшается
Алексей Яблоков
20:10
тот момент когда сидишь на ubuntu и проблемы виндусятников твой компьютер не касаются.
Решение проблемы окончания поддержки Windows 7 - два способа сделать вашу систему актуальной в 2020 году
MriS
20:06
Видеокарты с процессорами производят что ли сами ? 😁 У fukken_z коллекция намного лучше, мотерый фанат походу он.
Глава AMD предвкушает анонс новинок 2020 года
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем