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Самая быстрая видеокарта NVIDIA Killer от AMD получит до 32 Гб ОЗУ и окажется производительнее GeForce RTX 2080 Ti – новые слухи от wccftech

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Время от времени мы слышали слухи о готовящемся к выходу производительном GPU от AMD, который должен вернуть компанию в высшую лигу. Время идёт, а чипа всё нет. Скептики уже начали сомневаться в его существовании, как вдруг появились слухи, указывающие на его скорый выход. 

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Итак, речь идёт о новом GPU Navi 21, который получит площадь кристалла в два раза больше, чем у текущего ТОПового Navi 10: а именно 505 мм2 против 251 мм2.  Выпускаться он будет на архитектуре RDNA 2-го поколения согласно нормам 7+ нм техпроцесса. Что любопытно, это даже больше чем у AMD Vega 20 GPU, который имеет размер кристалла 331 мм2. По мнению экспертов, это говорит о невероятной мощи новой видеокарты. 

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Согласно предварительным оценкам, GPU Navi 21 получит 16 миллиардов транзисторов и быструю память GDDR6. Если принимать в расчёт всю эту информацию, то можно предположить, что новая карта получит производительность приблизительно равную нынешнему ТОПу от зелёных – RTX 2080 Ti. 

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Кроме этого предполагается, что новинка будет оснащена минимум 16 Гб ОЗУ, а также получит аппаратную трассировку лучей. Однако, есть мнение, что памяти может быть увеличена до 24 или даже 32 Гб. Выход видеокарты Navi 21 ожидается во 2 половине 2020 года. Эксперты утверждают, что она вполне может стать самой быстрой картой 2020 года.  

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Там старое ядро, т.к. эта банальная переименовка еще от скайлейка тянется.
Полные технические характеристики процессоров Intel 10-го поколения слили в сеть
Иванов Иван
03:42
от одной этой новости трусики амудонедоносков внезапно стали мокрыми))
Самая быстрая видеокарта NVIDIA Killer от AMD получит до 32 Гб ОЗУ и окажется производительнее GeForce RTX 2080 Ti – новые слухи от wccftech
Ацкий Сотона
03:40
Жор будет как и у Нвидии , производительность и цена схожая - 99% . Лиза очень любит своих родных ...
Самая быстрая видеокарта NVIDIA Killer от AMD получит до 32 Гб ОЗУ и окажется производительнее GeForce RTX 2080 Ti – новые слухи от wccftech
Inqizitor
03:39
Я пытаюсь понять логику автора заметки. У Интела за $8000 есть склейка 56 ядер, они могут цену на нее поставить $2200 - и получится достойный конкурент 48 ядрам. Ну и на 3175х можно цену до $1500 сниз...
AMD Ryzen Threadripper 3980X получит 48 ядер и привлекательный ценник и будет выставлен против Intel - Xeon W-3175X
Inqizitor
03:33
Если будет аппаратная трассировка и небольшой жор с ценой до $700 - я даже посмотрю на нее. Но жор и цена будут запредельные.
Самая быстрая видеокарта NVIDIA Killer от AMD получит до 32 Гб ОЗУ и окажется производительнее GeForce RTX 2080 Ti – новые слухи от wccftech
Yolanda Tarska
03:29
В 20 году уже выйдут 7нм Geforce....
Самая быстрая видеокарта NVIDIA Killer от AMD получит до 32 Гб ОЗУ и окажется производительнее GeForce RTX 2080 Ti – новые слухи от wccftech
Ацкий Сотона
03:29
Интел но сетариа о курусими .
Полные технические характеристики процессоров Intel 10-го поколения слили в сеть
DeathWish
03:26
По нынешним временам брать SSD под SATA - зря деньги тратить, ибо SATA режет его производительность. SSD под полноразмерный PCI-E как правило премиум сегмента с соответствующей ценой(а у нас тут типа...
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В системе работает - 3 ссд и 2 хдд + 1м2 . Грузит всё под 70-90% , но работает без лагов , фризов - комфортно . Да на Интел - реальная многозадачность намного хуже , одну задачу Интел реально может вы...
Полные технические характеристики процессоров Intel 10-го поколения слили в сеть
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