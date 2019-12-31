Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Время от времени мы слышали слухи о готовящемся к выходу производительном GPU от AMD, который должен вернуть компанию в высшую лигу. Время идёт, а чипа всё нет. Скептики уже начали сомневаться в его существовании, как вдруг появились слухи, указывающие на его скорый выход.

реклама

Итак, речь идёт о новом GPU Navi 21, который получит площадь кристалла в два раза больше, чем у текущего ТОПового Navi 10: а именно 505 мм2 против 251 мм2. Выпускаться он будет на архитектуре RDNA 2-го поколения согласно нормам 7+ нм техпроцесса. Что любопытно, это даже больше чем у AMD Vega 20 GPU, который имеет размер кристалла 331 мм2. По мнению экспертов, это говорит о невероятной мощи новой видеокарты.

реклама

Согласно предварительным оценкам, GPU Navi 21 получит 16 миллиардов транзисторов и быструю память GDDR6. Если принимать в расчёт всю эту информацию, то можно предположить, что новая карта получит производительность приблизительно равную нынешнему ТОПу от зелёных – RTX 2080 Ti.

реклама

Кроме этого предполагается, что новинка будет оснащена минимум 16 Гб ОЗУ, а также получит аппаратную трассировку лучей. Однако, есть мнение, что памяти может быть увеличена до 24 или даже 32 Гб. Выход видеокарты Navi 21 ожидается во 2 половине 2020 года. Эксперты утверждают, что она вполне может стать самой быстрой картой 2020 года.