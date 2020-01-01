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В понедельник 6 января пройдёт большая пресс-конференция AMD. Время и место: CES 2020 Лас-Вегас. Вести столь значительное событие будет глава компании Лиза Су. Эксперты wccftech готовы поделиться своими мыслями о том, какие громкие новинки будут представлены в рамках ежегодной выставки. Вначале обсудим то, что будет представлено с высокой долей вероятности.

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Первое, что может быть анонсировано - это высокопроизводительные процессоры Ryzen Threadripper 3990X и 3980X. Первый – 64-ядерный монстр, который не оставит шансов серверным и HEDT-чипам от Intel. Второй – 48-ядерный невероятно быстрый процессор, цена на который должна оказаться гораздо привлекательнее Xeon W-3175X, продающегося по цене в 3 000 долларов. Оба чипа будут работать на материнских платах, основанных на новом сокете sTRX4.

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Второй вероятный кандидат - Ryzen 4000 Renoir. Это серия гибридных процессоров, имеющих внутренне обозначение APU. Ожидается значительный прирост быстродействия по сравнению с предыдущим поколением. Главной интригой анонса этих процессоров будет 8-ядерный 16-поточный Ryzen 9 4900H, который не только традиционно гарантирует отличную игровую производительность, но и сможет составить достойную конкуренцию процессорам Intel в задачах, ориентированных исключительно на процессор.

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Последним продуктом, анонс которого скорее всего состоится, будет новая видеокарта Radeon RX 5600 XT. Мы уже знаем, что карта получит 6 Гб памяти стандарта GDDR6 и TDP 150 Вт. Первые тесты демонстрируют преимущество над GeForce GTX 1660 TI, а значит, осталось только дождаться конкурентной цены.

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Кроме всего прочего эксперты надеются увидеть демонстрацию возможностей готового продукта на процессорах следующего поколения на базе архитектуры Zen 3 и новую дорожную карту. Совсем нереальными выглядят надежды увидеть мощную видеокарту на архитектуре RDNA 2, которая заткнёт за пояс GeForce RTX 2080 Ti, как по чистой производительности, так и по своим способностям работать с трассировкой лучей.

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Как бы там ни было, осталось ждать недолго.