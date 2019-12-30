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С выходом высокопроизводительных процессоров Ryzen Threadripper 3970X и 3960X, AMD закрепила за собой звание компании, выпускающей самые быстрые настольные процессоры для энтузиастов. В итоге Intel, чтобы не потерять весь рынок, снизила цены на свои HEDT-процессоры в два раза. В настоящее время неизвестно, насколько хорошо продаются чипы Intel, но тот факт, что новенькие Threadripper сметают с полок быстрее, чем они там появляются – не подлежит никаким сомнениям.

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Известно, что на 2020 год запланирован выход ещё более производительных процессоров Ryzen Threadripper 3980X и 3990X. Сроки их выхода пока не определены, но появились первые сведения о младшей версии с 48 ядрами. Так, процессор будет основан на 8 полноценных чиплетах, в каждом из которых разместится 6 ядер. Он получит полную совместимость с материнскими планами на чипсете AMD TRX40.

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Кроме этой информации циркулируют слухи, что AMD собирается поставить на новый процессор очень привлекательный ценник, с целью обрушить продажи одного из популярных производительных процессоров Intel - Xeon W-3175X. Таким образом цена на 48-ядерный процессор может оказаться значительно ниже 3 000 долларов, однако, его производительность будет превосходить конкурента. Что любопытно, у Intel даже нечем ответить на таких многоядерных монстров, кроме как снижать и снижать цены.