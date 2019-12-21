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Недавно мы писали о том, что новые процессоры Ryzen 4000 Renoir производства AMD получат обычную у Pro-версию. В последней утечке эти данные не подтвердились. Несмотря на это мы узнали о существовании 8-ядерного процессора Ryzen 7 4700U, который составит отличную конкуренцию чипам от Intel, предлагая аналогичную производительность при меньшем энергопотреблении. Как выяснилось, это далеко не все сюрпризы от красных.

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В начале года ожидается выход линейки процессоров Ryzen 4000 Renoir. Сегодня стало известно о будущем флагмане, который получит просто невероятные характеристики. Ryzen 9 4900H оснащён 8 ядрами и способен работать в режиме многопоточности на 16 ядрах. Заявленная тактовая частота составит 2.3 ГГц в штатном режиме и до 4.8 ГГц в режиме турбо. Дополнительно указывается на повышенную энергоэффективность нового APU. Заявленное энергопотребление составит 45 Вт.

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Вместе с Ryzen 9 4900H будет представлена версия Ryzen 7 4800H, обладающая пониженными тактовыми частотами, а также мобильная версия Ryzen 7 4800HS, которая уже прописалась в ноутбуке ASUS GA401IV. В добавок к флагманским характеристикам известно, что новые процессоры будут поддерживать оперативную память 3200 МГц из коробки, что должно придать им дополнительный буст. В настоящее время нет точных сведений о графике, которую получит новый флагман, но нам уже известно, что младшая версия - Ryzen 7 4700U значительно превосходит конкурентов из синего стана.