Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Процессоры AMD Ryzen 4000 на Zen 3 обеспечат прирост IPC на 20% и смогут превзойти процессоры Intel в играх благодаря новой компоновке ядер

для раздела Блоги
13
Неукротимый слив i9 9900K - кардинально дешевле чем раньше
<b>Слив RTX 2080 начался</b> - смотри цену сидя
Обвал цен RTX 2070 - уровень цен, который ждали в 2020
Вторая RTX 2070 за копейки
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Текущее поколение процессоров Ryzen 3000-серии продемонстрировало невероятный потенциал новой архитектуры Zen 2, выполненной по 7-нм техпроцессу. Ждать появления новых процессоров Ryzen 4000-серии придётся долго. По данным производителя, они начнут поступать в продажу во второй половине 2020 года. Несмотря на такие отдалённые сроки, это не помешало AMD не только выпустить пробную партию чипов следующего поколения, но и распространить её среди ключевых заказчиков, которые уже оценили мощность обновлённой линейки. 

реклама

Флагманский процессор Intel Core i9-10900K будет разгоняться выше 5 ГГц на всех ядрах. При этом, он создан по нормам 14-нм техпроцесса. Как стало известно, по этому показателю AMD не сможет составить Intel реальной конкуренции. Но этого и не потребуется, у красной команды в запасе есть несколько новых фишек, которые обрушатся на синих, отняв у них последние проценты рынка. 

реклама

Итак, первое, что необходимо знать - IPC архитектуры Zen 3 повысится на 20%. Это просто невероятный прирост между поколениями, который Intel будет неспособна повторить ещё много лет. 

реклама

В текущем поколении процессоров структура Core Compute Die (CCD) представляет собой два кластера Core Compute Complex (CCX). Важно понимать, что кэш-память L3 также разделена поровну между обоими сегментами. Zen 3 принесёт абсолютно новый подход. Zen 3 получит унифицированные восьмиядерные CCD с кэш-памятью 32 Мб, которая будет доступна каждому ядру.

реклама

В одном из проведённых тестов, выяснилось, что Core i99900K имеет задержку между лучшими ядрами от 46,5 нс до 52,6 нс. У 3700X с двумя CCX показатели варьируются от 30,2 нс, до 84,6 нс. Таким образом, в приложениях с минимальным межпотоковым обменом данными, таких как Cinebench, Zen 2 может превзойти Intel, но в таких сложных приложениях, как игры, Intel имеет преимущество.

В ходе объединения CCX пропускная способность кэш-памяти L3 может увеличится до 40%. Это позволит процессорам красной команды обойти конкурентов в играх, устранив досадное отставание, вызванное конструктивными недоработками. 

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
рейтинг: 1.0 из 5
голосов: 7
Добавить в закладки
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Core i5-9400F VS Core i3-9350KF VS Ryzen 7 1700 VS Ryzen 5 2600X в связке с GeForce RTX 2070 – тесты в 1080p и 1440p
+
Обзор ноутбука ASUS ZenBook 15 UX534FTC
4
Обзор комплекта корпусных вентиляторов AeroCool Edge 14 Pro: полная свобода
14
Core i5-9400F и GeForce RTX 2060 против Core i3-9100F и GeForce RTX 2070: тесты в 1080р и 1440p
33
Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR4-3200 ADATA XPG Spectrix D41 (AX4U3200316G16-DR41) объемом 32 Гбайт
16
Игровая индустрия: итоги 2019 года — специальные номинации
10
Тестирование трех поколений видеокарт и процессоров в игре Red Dead Redemption 2
86
Обзор корпуса AeroCool Shard
24
Обзор игровой периферии MSI: мышь Clutch GM30, клавиатура Vigor GK50 и гарнитура Immerse GH50
17
Тестирование трех поколений видеокарт и процессоров в игре Star Wars Jedi: Fallen Order
8

Интересные материалы

Тестирование трех поколений видеокарт и процессоров в игре Red Dead Redemption 2
25 декабря 2019 86
Тестирование видеокарты AMD Radeon RX 5500 XT 4 ГБ: новый лидер бюджетного сегмента?
19 декабря 2019 105
Core i5-9400F VS Ryzen 7 2700 в связке с GeForce RTX 2060: тестирование в 1080p и 1440p
22 декабря 2019 55
Core i3-9100F VS Ryzen 5 2500Х в связке с GeForce GTX 1660 Ti: тестирование в 1080p и 1440p
20 декабря 2019 51
Pentium G5400 VS Athlon 200GE в связке с GeForce GTX 1660: тестирование в 1080p и 1440p
18 декабря 2019 66
Core i5-9400F и GeForce RTX 2060 против Core i3-9100F и GeForce RTX 2070: тесты в 1080р и 1440p
27 декабря 2019 33

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Microsoft изменит политику лицензирования Windows 10 для обычных пользователей
60
Лучшие SSD накопители 2019 года по версии techspot
57
Gigabyte предлагает конструктор, позволяющий собрать макет материнской платы
17
Флагманский процессор AMD Ryzen 9 4950X может получить всё те же 16 ядер и незначительный прирост частоты
60
Новые данные о характеристиках процессоров Intel 10-го поколения — 5,3 ГГц для Core i9-10900K, поддержка DDR4-2933 и ряд улучшений
200
Тестирование процессоров в равных условиях - Ryzen 3900X против 3700X против Core i9-9900K на 4 ГГц и 8 ядрах по версии techspot
64
Новые слухи о процессорах Ryzen 4000 – повышенная тактовая частота, рост IPC и увеличение производительности на 17%
89
Флагманский процессор Intel Core i9-10900K получит тактовую частоту 5.1 ГГц на всех 10-ти ядрах
58
Ryzen 5 3500X поступит в розничную продажу в России в январе по очень привлекательной цене
33
Хакерам удалось преодолеть защиту Denuvo в Need for Speed Heat
53
В первом квартале 2020 года цены на видеокарты могут увеличиться из-за дефицита и роста цен на память
17
Intel замедлил выход операционной системы Windows 10X
+
В ОС Android 11 будет снято ограничение по объему снимаемого видео
7
Процессоры Intel 10-го поколения K серии получат TDP 125 Вт
66
Тестирование Ryzen 5 3500X – лучший бюджетный процессор для игр или провал года по версии techspot
23
Угроза запрета Youtube в России привела к введению нового пользовательского инструмента в интерфейсе видеохостинга
16
«Онлайн» The Witcher 3 Wild Hunt достиг самого высокого показателя за 4,5 года
20
Стала известна десятка самых высокооценённых Steam-игр уходящего года
5
Праздничная скидка едва ли сделала плату EVGA SR-3 Dark доступнее
11
По слухам PlayStation 5 может не использовать аппаратное обеспечение AMD для трассировки лучей
7

Популярные статьи

Выбираем видеокарту в 2020 из сегментов: до 150, 200, 250, 400 долларов
46
Обзор комплекта корпусных вентиляторов AeroCool Edge 14 Pro: полная свобода
14
Ультра бюджетная сборка за 9490 рублей. Ставим рекорды экономии
28
Обзор ноутбука ASUS ZenBook 15 UX534FTC
4
Топ-10 защищённых смартфонов 2019 года с AliExpress
12
Обзор линейки SSD дисков производителя Azerty бюджетного ценового диапазона.
3
Топ-10 смартфонов с IPS дисплеем на AliExpress в 2019 году
2
Core i5-9400F VS Core i3-9350KF VS Ryzen 7 1700 VS Ryzen 5 2600X в связке с GeForce RTX 2070 – тесты в 1080p и 1440p
+

Сейчас обсуждают

RESIDENT
09:38
и где все эти игори?
Intel обеспечивает поддержкой два миллиона разработчиков игр
Phobos
09:38
Это сайт про разгон? Вот и разгоните нахер всех говноблоггеров!
Процессоры AMD Ryzen 4000 на Zen 3 обеспечат прирост IPC на 20% и смогут превзойти процессоры Intel в играх благодаря новой компоновке ядер
Phobos
09:37
Не получится. Келлер и не планировал Ryzen как убийцу интела, там полно других упрощений, потому он и холодный и потому он и не гонится А лиза су может вещать что хочет пока рот свободен
Процессоры AMD Ryzen 4000 на Zen 3 обеспечат прирост IPC на 20% и смогут превзойти процессоры Intel в играх благодаря новой компоновке ядер
Artem Rodionow
09:36
"кэш-памяти L3 может увеличится до 40%" - увеличитЬся. Не первый раз уже школо-ошибка с ться/тся.
Процессоры AMD Ryzen 4000 на Zen 3 обеспечат прирост IPC на 20% и смогут превзойти процессоры Intel в играх благодаря новой компоновке ядер
Сергей Июдин
09:35
а что у тебя слоты PCI похоже на говно с 8700 во главе всего этого?
Тестирование Ryzen 5 3500X – лучший бюджетный процессор для игр или провал года по версии techspot
Сырге Граничеру
09:33
вообще то уже интел писала что надо НТ отключать . ибо дыра .
Исправления уязвимости лишили энтузиастов возможности снижать напряжение процессорам Intel
Сырге Граничеру
09:33
у тех что уже выпущены , а у тех что обновлены и будут выпущены уже нет .
Исправления уязвимости лишили энтузиастов возможности снижать напряжение процессорам Intel
Алексей Киселев
09:30
В танчики в 8к
Роскошный игровой компьютер мечты версии 4.0 за 1.678.520 рублей
Kuchkun
09:27
"Те кто в эти игры играет, от них в основном хорошие отзывы вижу." - ну так ес-но, кто же признается что потратил деньги на говна кусок?
Bethesda гордится успехами Fallout 76 в 2019 году
Kuchkun
09:26
"думай что хочешь...не надо строить из себя эксперта" - забавно, ведь я говорю ЧИСТЫЕ ФАКТЫ, что это был говнины кусок на релизе, а не игра. И да, я не виню тех, кто любит кушать говницо (Ф76 на старт...
Bethesda гордится успехами Fallout 76 в 2019 году
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем