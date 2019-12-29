Процессоры AMD Ryzen 4000 на Zen 3 обеспечат прирост IPC на 20% и смогут превзойти процессоры Intel в играх благодаря новой компоновке ядер
Текущее поколение процессоров Ryzen 3000-серии продемонстрировало невероятный потенциал новой архитектуры Zen 2, выполненной по 7-нм техпроцессу. Ждать появления новых процессоров Ryzen 4000-серии придётся долго. По данным производителя, они начнут поступать в продажу во второй половине 2020 года. Несмотря на такие отдалённые сроки, это не помешало AMD не только выпустить пробную партию чипов следующего поколения, но и распространить её среди ключевых заказчиков, которые уже оценили мощность обновлённой линейки.
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Флагманский процессор Intel Core i9-10900K будет разгоняться выше 5 ГГц на всех ядрах. При этом, он создан по нормам 14-нм техпроцесса. Как стало известно, по этому показателю AMD не сможет составить Intel реальной конкуренции. Но этого и не потребуется, у красной команды в запасе есть несколько новых фишек, которые обрушатся на синих, отняв у них последние проценты рынка.
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Итак, первое, что необходимо знать - IPC архитектуры Zen 3 повысится на 20%. Это просто невероятный прирост между поколениями, который Intel будет неспособна повторить ещё много лет.
рекламаВ текущем поколении процессоров структура Core Compute Die (CCD) представляет собой два кластера Core Compute Complex (CCX). Важно понимать, что кэш-память L3 также разделена поровну между обоими сегментами. Zen 3 принесёт абсолютно новый подход. Zen 3 получит унифицированные восьмиядерные CCD с кэш-памятью 32 Мб, которая будет доступна каждому ядру.
рекламаВ одном из проведённых тестов, выяснилось, что Core i99900K имеет задержку между лучшими ядрами от 46,5 нс до 52,6 нс. У 3700X с двумя CCX показатели варьируются от 30,2 нс, до 84,6 нс. Таким образом, в приложениях с минимальным межпотоковым обменом данными, таких как Cinebench, Zen 2 может превзойти Intel, но в таких сложных приложениях, как игры, Intel имеет преимущество.
В ходе объединения CCX пропускная способность кэш-памяти L3 может увеличится до 40%. Это позволит процессорам красной команды обойти конкурентов в играх, устранив досадное отставание, вызванное конструктивными недоработками.
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