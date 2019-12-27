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Каждый раз, когда мы предлагаем нашим читателям ознакомиться с тестированием процессоров, находятся такие, которые считают, что их любимчик попал в невыгодные условия. На этот раз эксперты сайта techspot пошли на нестандартный эксперимент: они понизили всем процессорам тактовую частоту до 4 ГГц, а также урезали на Ryzen 3900X число ядер до 8.

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В задачи тестирования входило не только поставить все процессоры в равные условия, но и проверить такую ключевую характеристику современных чипов, как IPC.

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Как видите, в синтетических тестах вперёд вырвался Ryzen 3900X, который, несмотря на равное количество ядер и тактовую частоту, обходит не только конкурента из синего лагеря, но и своего младшего собрата – Ryzen 3700X.

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А вот с играми всё по-прежнему. Даже пониженная тактовая частота не мешает Core i9-9900K опережать оказавшихся с ним на равных процессоры от AMD. Тем не менее, разрыв не настолько критичен, а значит, купив один из процессоров, можно ожидать высоких fps в любой игре.

AMD говорила о повышении IPC между вторым и третьим поколением процессоров Ryzen на 15%. Как выяснилось, при прочих равных можно говорить о средних 15%, если сравнивать такие процессоры как Ryzen 3900X и Ryzen 2700X. Что до игр, то эксперты сообщают, что любой из этих процессоров отлично справляется со своими задачами. Однако, зачастую в играх всё завязано на видеокарте. Больше информации здесь.